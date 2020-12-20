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Nusret, Anne Marie’yi tanımadı: Hangisi meşhur?
Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Nusret’in restoranına gitti. Şovunu yapmak için kollarını sıvayan Nusret, eti getirip masaya koydu. Sağa baktı, sola baktı ve işin içinden çıkamayınca, “Hanginiz meşhur?” diye sordu.
Videoyu çeken de bilemeyince başkasına sordu. Ve aranan kişi bulundu. Aradıkları ünlü dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie’ydi. Nusret şovunu yaptı ve sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.
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