Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı mesaj

ABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe bugün sosyla medya hesabından ırkçılık karşıtı bir video paylaştı. Bir siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş bir videosunu paylaşan Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in "Saygımız vardır" parçasını kullandı.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ

Bir karınca yuvasını kaybetse

O gece yatamam kaygımız vardır

Bir yaprak dalından sararıp düşse

Ezilir yüreğim duygumuz vardır

Ha kutuplarda bir eskimo genci

Ha Afrika'da garip bir zenci

Farketmez ne dili ne rengi

Madem ki insandır saygımız vardır

İnsanı insandan ayırmam ki

Bu bizden diyerek kayıramam ki

Sanmayın sesimi duyuramam ki

İnsanız insana saygımız vardır