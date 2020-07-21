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Nurseli Aksoy kimdir, vuruldu mu?
TikTok fenomeni olan Nurseli Aksoy silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. 4 aracın kendisinin önünü kestiğini iddia eden Nurseli Aksoy, ayağından silahla vurulduğunu açıkladı. Peki, Nurseli Aksoy kimdir, kaç yaşında?
Tiktok üzerinde çektiği videolarla tanınan Nurseli Aksoy, 20 yaşında ve aslen Mardinli. Lise eğitimini açıktan tamamlayan Nurseli Aksoy, ilk olarak Yeşilçam seslendirmeleriyle dikkatleri üzerine çekti. TikTok’da çektiği playback, dans ve yavaş çekim videolarıyla oldukça büyük kitleye sahip olan Nurseli Aksoy’un TikTok‘da ve Instagram'da binlerce takipçisi var.
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