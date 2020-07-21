Nurseli Aksoy kimdir, vuruldu mu?

Tiktok üzerinde çektiği videolarla tanınan Nurseli Aksoy, 20 yaşında ve aslen Mardinli. Lise eğitimini açıktan tamamlayan Nurseli Aksoy, ilk olarak Yeşilçam seslendirmeleriyle dikkatleri üzerine çekti. TikTok’da çektiği playback, dans ve yavaş çekim videolarıyla oldukça büyük kitleye sahip olan Nurseli Aksoy’un TikTok‘da ve Instagram'da binlerce takipçisi var.