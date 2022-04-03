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Profesyonel oyunculuk kariyerine Almanya’da başlayan Nursel Köse, kariyeri için en önemli filmlerinden biri olan ‘’Yaşamın Kıyısında’’ya nasıl dahil olduğunu anlattı. Köse, ‘’Fatih Akın, benim daha önce oynadığım Anam filminin yapımcısıydı. Bütün filmlerin yapımcısıydı o zamanlar Almanya’da. Anam filminin çekimlerinde bizi ziyaret etmişti. Daha sonra galalarda gördük. Ortak arkadaşlarımız vardı, görüşüyorduk. O hep şaşırıyordu ve bana ‘’Senin gibi güzel bir kadın niye hep böyle ezik rollerde. Ben farklı rollerde oynatacağım. Bir gün seninle mutlaka çalışacağız’’ dedi.



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Aradan zaman geçti ve beni aradı Fatih. ‘’Önümüzdeki iki sene içinde çocuk sahibi olmak istiyor musun’’ dedi. ‘’Yok’’ dedim. ‘’O zaman birlikte çalışacağız. Senin için güzel bir rolüm var’’ dedi ve Yaşamın Kıyısında filminde oldum. Tuncel Kurtiz ile oynadık. Ben acayip heyecanlıydım. Filmle birçok ödül kazandık. Bana çok iyi geldi o film , her türlü. Hem Türkiye’de tanınmam açısından hem dünya sinema platformunda birdenbire olmam hem de Tuncel Kurtiz gibi oyuncularla oynamam önemliydi’’ dedi.Nursel Köse film festivallerinin, kırmızı halının, galaların oyuncunun kendisini lanse ettiği, hiç tanımadıkları seyircilerle oldukları önemli platformlar olduğunu belirtti.‘’Cannes Film Festivali’nde bir gün önce Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yürüdüğü halıda, ertesi gün ben yürüdüm’’ diyen Nursel Köse film festivallerini çok önemli bulduğunu ve çok ciddiye aldığını söyledi.

‘’Ben hiçbir zaman rolün küçüğüne, büyüğüne bakmadım’’ diyen ünlü oyuncu; rolün, kendisini sarıp sarmalamasına baktığını söyledi. Komediyi çok sevdiğini belirten oyuncu ‘’Komedi zor iş ama sinemada o kadar oynayamadım. Denk gelmedi. Benim ciddi yapım komediyi siliyor galiba’’ diyerek yaptığı iş iyi çıkarsa kendisini takdir etmesini de bildiğini söyledi ve ‘’Kendimi seyreden bir insanım. Yanlışlarımı hatalarımı görürüm. Fanlarımla, seyircilerimizle bir araya geldiğimizde, onlarla olan yakınlığa çok önem veririm. Onların fikrine önem veririm’’ dedi.

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BEN ARTIK KARIMI İSTİYORUM!



Avlu dizisinde canlandırdığı Kudret ile ilgili de konuşan Nursel Köse ‘’Kudret ömrümü yedi. Kudret çok ağır bir karakterdi. Bir de uzun vadeliydi. Evde bile eşim bazen ‘’Kudret gitsin artık ben karımı istiyorum. Nerede Nursel?’’ diyordu. Ses tonundan, beden dilinden, vücut yapısından, konuşma tarzına kadar hepsi içimdeydi. Benimle haşır neşirdi. Sinemayı kısa bir dönem çekiyorsunuz, bitiyor, vedalaşıyorsunuz ama uzun vadeli işlerde farklı. Bu kadar kötülüğün bir arada olması, bu kadar canavarlığın aynı zamanda olması. Kadınlar hapishanesi kabul günü yapılan, altın günü yapılan, eğlenceli bir yer değil. Oranın koşulları var, orada başka kanunlar, başka kendi koydukları kurallar geçerliydi ve zalim bir kadındı. Güç düşkünü bir kadındı’’ dedi.

ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN!



Köse karaktere çalışmak için öncesinde Bakırköy Cezaevine’ne gittiğini söyleyerek ‘’Birkaç mahkumla kadınla sohbet ettim beden diline bakmak için. Bakırköy'e gittiğimizde atölyeleri falan gezdirdiler bize. Bakırköy çok örnek bir cezaevi ve kostüm yapıyorlar, dikiş var, nakış var, resim yapabiliyorlar. Allah kimseyi düşürmesin’’ dedi.