Nuri Harun Ateş kimdir, kaç yaşında?

Profesyonel sanat hayatı 2002 yılında Mustafa-Övül Avkıran 5. Sokak Tiyatrosu'na dahil olmasıyla başlayan Nuri Harun Ateş, 2003 yılında "Neos Cosmos" adlı oyunda şarkıcı oyuncu olarak yer alıp, International Zurich Theater Spektakel 2003 performans ödülüne layık görüldü.



International Zurich Theater Spektakel sponsorlarından aldığı bursla 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılını İsviçre Schola Cantourum Basiliensis eski müzik okulunda tamamladı.



Nuri Harun Ate, 2005-2008 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarında Prof. Dr. Güzin Gürel ile çalıştı.



2004-2009 yılları arasında 5. Sokak Tiyatrosu'yla yaptığı 2. müzikli oyunu olan "Aşhura" ile Hollanda, Almanya, İsveç, İtalya, Danimarka, Belçika, İsviçre, Fransa'nın başlıca müzik ve tiyatro festivallerinde performans sergiledi.



2007 Danimarka Kopenhag Hotel Proforma Tiyatrosu'nun son projesi "The Sand Child" filminde şarkıcı oyuncu olarak yer aldı.



2007 yılında Türkiye’nin en önemli opera yarışmalarından birinde jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu ödül bir Kontrtenora verilen ilk ödül oldu.



2008 yılında Stockholm Gay Pride Festivali'nde sahne aldı. Organizasyonun konserlerinde yer almaya devam ediyor.

2009 Ağustos ayında dünya prömiyerini Danimarka'da yapan "Glorious Death" isimli müzikal ile birlikte İsveç, Norveç, İngiltere turneleri yaptı.



2009 Rotterdam Opera Günleri'nde dünya prömiyerini yapan "Dar-ül Love" isimli tek kişilik yeni opera ile Garaj İstanbul'da sahne aldı. Bu eser Türkiye'de yapılan ilk ve tek "Yeni Opera" eseridir.



2010 Freiburg Devlet Tiyatrosu Garaj İstanbul ortak yapımı "Kabinet" adlı oyunda şarkıcı oyuncu olarak rol aldı.

2010 İskoçya Tiyatro Festivali'nde "Glorious Death" isimli müzikal ile sahne aldı.



2010 Bodrum Karya Barok Topluluğu’nun solistlerinden biri oldu. 1. Bodrum Barok Müzik Festivali'nde sahne aldı. Topluluğun yurt içi ve yurt dışı konserleri sürmektedir.



2011 yılında "Kafası Karışık Kontrtenor" projesi ile İstanbul, İzmir, Bodrum, Çeşme, Ankara'da konserler verdi.

2012 yılında "Kafası Karışık Kontrtenor" projesi ile "Amsterdam de Prade" Festivalinde konserler verdi.

2012 yılında Avrupa Şatolar Birliği organizasyonu ile Almanya Coburg'ta konserler verdi.

2013 yılında Avusturya Barok Akademisi organizasyonuyla konserler verdi.

2014 yılında Doğan Müzik ile “Kafası Karışık Kontrtenor” projesinin albümü için anlaştı. Albüm 2015 yılında dinleyici ile buluştu.

2015 yılında Garaj İstanbul’da “Kafası Karışık Kontrtenor” konserlerine devam etti.

2016 Kıbrıs Bellapais Manastırı’nda “Temiz Kıbrıs” projesi kapsamında Soprano Demetra George Mustafaoğlu ile “Ateş and Diva” performansını sergiledi.

2017 Ebru Nihan Celkan yönetmenliğinde “Biraz Sen Biraz Ben” adlı tiyatro oyununda bir sezon boyunca başrolde sahne aldı.

2017 Pera Palace Hotel’de Yaratıcı Çocuklar Derneği yararına Soprano Demetra George Mustafaoğlu ile “Ateş and Diva” performansını sergiledi.



2017 The St.Regist İstanbul’da Yaratıcı Çocuklar Derneği yararına konser verdi.



2017 İKSV, Babylon ve Taşra Kabare’de “Kafası Karışık Kontrtenor” konserlerine devam etti.



2011-2017 yılları arasında çeşitli firmaların özel gecelerinde konserler verdi.



2017 Kaş Antik Tiyatrosu’nda Soprano Demetra George Mustafaoğlu ile “Ateş and Diva” performansını sergiledi.



“Kafası Karışık Kontrtenor” performansı ve klasik müzik konserleri devam etmektedir.

