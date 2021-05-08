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Haber Giriş: 08.05.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Nuri Bilge Ceylan'dan park sorununa çözüm

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Nuri Bilge Ceylan'dan park sorununa çözüm

Nuri Bilge Ceylan, evinin bulunduğu Cihangir’deki otopark sorununa iki kişilik mini arabasıyla çözüm buldu.

YENİ FİLMİ YOLDA

2018 yılında seyirciyle buluşan son filmi “Ahlat Ağacı” ile sinema dünyasında büyük ses getiren, şu sıralar ise “Kuru Otlar Üstüne” adlı yeni projesi üzerinde çalışan ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz perşembe günü Cihangir’de objektife takıldı.

CİHANGİR’E UYGUN ARAÇ

Evi Cihangir’de bulunan Nuri Bilge Ceylan, araç sahiplerinin park sorunu yaşadığı semtte kullanmaya müsait otomobiliyle görüntülendi. İki kişilik mini aracıyla objektife yansıyan Ceylan, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan uzaklaştı.

Nuri Bilge Ceylandan park sorununa çözüm

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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