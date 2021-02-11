Nuri Alço'nun hesabını hack'lediler... 60 bin TL dolandırdılar!

Hesabı ele geçirilen Nuri Alço ve 60 bin lira dolandırılan takipçisi Zehra Aslan Şahin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini belirten Nuri Alço, şu çağrıda bulundu: "Herkes çok dikkatli olsun. Beni tanıyan insanlar sakın böyle bir şeye inanıp ödeme yapmasınlar."

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren hackerlar dolandırıcılık amacıyla takipçilerine paylaşım yaptı. Nuri Alço'nun hesabını ele geçiren dolandırıcılar yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırdı. Olayın ardından dolandırıldığını fark eden Zehra Aslan Şahin ve Nuri Alço, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

BİR GÜNDE PARÇA PARÇA 60 BİN LİRA

Günaydın'dan Buse Pehlivan'ın haberine göre, Savcılığa ifade veren mağdur Zehra Aslan Şahin, "Nuri Alço'yu şahıs olarak tanırım, kendisini sosyal medya hesabından takip etmekteyim. 9 Şubat günü Nuri Bey'in sosyal medya hesabından 'Mehmet Ali Bey sayesinde bugün tekrar 69 bin lira kazandım. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Mehmet Bey'e yönlendireceğim' şeklinde paylaşım gördüm. Nuri Bey'i tanıdığım ve güvendiğim için mesaj attım. Bana bir cep numarası atılarak irtibata geçmem söylendi. Aradım ve bana referansımın kim olduğunu sordular. 'Nuri Bey' dedim ve bana hesap numarası yollayarak, para gönderdiğime dair dekontumu ve kendi hesap numaramı istediler. Bana finansal bir şirket (Western Union) üzerinden paramın işletileceğini, daha sonra bana daha fazla para geleceğini söylediler. Aralıklarla verilen hesap numarasına parça parça paralar yollamaya başladım. Neden benden bu kadar çok para istediklerini sorduğumda beni görüntülü arayarak ofis ortamı gösterdiler, inandırıcılık sağladılar. Bankadan kredi çekmemi söylediler onu da gönderdim. Neden hala para göndermediklerini ısrarla sordum, oyalamaya devam ettiler. Bugün bile beni bu numaralardan aradılar. Eğer para göndermezsem gönderdiğim paraların yanacağını söylediler. Sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimde Nuri Alço'nun hesabında yine benzer paylaşımlar yapıldığını gördüm. Beni yaklaşık 60 bin lira kadar dolandıran kişilerden şikayetçiyim" dedi.

HERKES ÇOK DİKKATLİ OLSUN İNANMASIN

Suç duyurusunun ardından konuşan Nuri Alço, sosyal medya hesabım ele geçirildi. Maalesef bunun yüzünden bahis sitesi karşımıza çıktı ve benim adıma bütün herkese şu kadar kazandıracağız diyerek bu kişiler kandırmış. Hanımefendi benim adıma güvenerek ve benim ağzımdanmış gibi yazılan yazılara inanarak 60 bin lira ödemiş. Çünkü güvendikleri bir insan var karşılarında. Herkes çok dikkatli olsun böyle sitelere inanmasın. Buradan sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Beni tanıyan insanlar sakın böyle bir şeye inanıp ödeme yapmasınlar diyerek uyarıda bulundu.