Nurgül Yeşilçay’ın güzellik sırrı: Buz terapisi

Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu’nun objektifine çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay verdiği röportajda buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu şöyle anlattı: ‘’Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için.’’

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