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Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay'ın asistanları Azra Akın ve Yağmur Tanrısevsin oldu

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Nurgül Yeşilçay'ın asistanları Azra Akın ve Yağmur Tanrısevsin oldu
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Pandemi öncesinde bir sergi açan Nurgül Yeşilçay karantina dönemi gelince sergisini bitirmek durumunda kalmıştı. Yeşilçay, bir süredir bir figürü boyama telaşında… ‘Vahşi Şeyler’ dizisinde rol almaya hazırlanan oyuncu, çekimler başlamadan eserini bitirmek için kendine asistan tuttu. Azra Akın ve Yağmur Tanrısevsin’den yardım isteyen Yeşilçay, birlikte boyama işlemlerini tamamlıyor.

Nurgül Yeşilçay, eserinin boyama işlem için Azra Akın ve Yağmur Tanrısevsin’den yardım istedi. Yeşilçay, o anları “Dünyanın en güzel asistanlarını çalıştırıyorum” notuyla paylaştı.

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