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Haber Giriş: 13.08.2021 - 07:32 | Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi: Beni nasıl tanıdınız?

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi: Beni nasıl tanıdınız?

 Nurgül Yeşilçay önceki gün Bebek’teki kuaföründen çıkarken objektife takıldı.

Saçlarını sarı renge boyatan oyuncu muhabirlere “Beni nasıl tanıdınız?” diyerek takıldı. Yaklaşık 6 saat kuaförde kalan Yeşilçay, yeni projesi için saçlarını boyattığını açıkladı ancak proje hakkında detay vermek istemedi.

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Figüran olarak başlamıştı... Şimdi bölüm başı servet kazanıyor
Figüran olarak başlamıştı... Şimdi bölüm başı servet kazanıyor!

Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi: Beni nasıl tanıdınız

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay’la Bodrum’da
Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay’la Bodrum’da

Evliliğe üşeniyoruz

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay’la aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, evlilik sorularını “Evliliğe üşeniyoruz çünkü gelinlik dene, saç dene, davetiye dağıt, bunlar zor iş. Biz direkt ‘nikâhla işi bitirelim’ dedik, bu bize daha mantıklı geldi” diye yanıtladı.



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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