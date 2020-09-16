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Nurgül Yeşilçay: Düğün gelecek yaza
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yapımcı Necati Kocabay aşkı devam ediyor. Yeşilçay, dizi çekimleri başlamadan önce sevgilisiyle Bodrum’da enerji depoladı.
Geçtiğimiz yıl evlenmeye karar veren çift, Yeşilçay’ın kalabalık düğün isteği ve pandemi nedeniyle nikâhlarını gelecek yaza ertelediğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Nejat’ı eğitimi için Londra’ya uğurlayan Yeşilçay’ın tatilden hemen sonra sete çıkacağı öğrenildi.
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