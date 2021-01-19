Nurgül Yeşilçay: Annem ölünce darmadağın olduk

Nurgül Yeşilçay, Exxen platformunda yayınlanan Hande Kazanova ve Dinçer Güner’in birlikte hazırlayıp sundukları “Astrolojik Şifreler” programının ilk konuğu oldu. Doğum haritası analiz edilen ünlü oyuncu, hayatının dönüm noktasının yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tanışması olduğunu itiraf etti: “Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati’den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum. 40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum. Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.”



EVLİLİĞE HAZIR HİSSEDİYORUM

Necati Kocabay’ın yalnızlığını giderdiğini belirten Yeşilçay, “İlk defa Necati’den bir şeyler isteyebiliyorum. İnsanın her şeyi tek başına halletmeye çalışması çok ağır bir yük. Şimdi Necati’den bir şeyler isteyebilmek benim yalnızlığımı giderdi. Kendimi ilk defa evliliğe hazır hissediyorum” diye konuştu.



ANNEM ÖLÜNCE DARMADAĞIN OLDUK!

Nurgül Yeşilçay, annesi Nazlı Yeşilçay’ı 98 yılında kaybettiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı: “Annem 98 yılında vefat etti, bizim ailemiz darmadağın oldu. Çok etkilendim, hâlâ da çok etkilenirim.”



Annem ve babam başkalarıyla evliyken birbirlerine âşık olmuş

Nurgül Yeşilçay anne ve babasının büyük aşkını da anlattı. Anne ve babasının başkalarıyla evliyken birbirlerine âşık olduklarını belirten oyuncu, “Annem başkasıyla evli, babam başkasıyla. İkisi birbirlerine âşık oluyor. Olay, Bolu’da geçiyor. Kaçıp İzmir’e geliyorlar, orada yeni bir hayat kuruyorlar. Ne babamın ailesi ne de annemin ailesiyle görüşüyorduk. Biz bize yeten küçük bir çekirdek ailemiz vardı” dedi.

Özgürlük benim için çok önemli

Özgürlüğün kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Özgürlük benim için çok önemli. Osman Nejat anneci olmasın, özgür olsun diye 6 yaşındaydı tek başına İzmir’e gönderirdim. İçim içimi yiyordu ama yapardım” dedi.