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Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay: Adam aldatmış küfürü ben yedim

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Nurgül Yeşilçay: Adam aldatmış küfürü ben yedim
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Instagram'da soru-cevap yapan Nurgül Yeşilçay'dan ilginç itiraf.

-Aşk mı para mı?

Her zaman aşk. (Necati Kocabay’ı etiketleyip kalp emojisi koydu.)

Nurgül Yeşilçay: Adam aldatmış küfürü ben yedim

-Mutsuz olduğunuzda ne yaparsınız?

Yüksek sesle konuşarak bağıra bağıra ağlarım.

-Ünlü olduğunuz için yaşadığınız en üzücü şey?

Üzücü değil de, komik bir şey anlatayım: ‘Asmalı Konak’ı çekiyoruz. Yanıma bir beyefendi gelip ‘Eşimle telefonda konuşur musunuz?’ dedi. Kabul ettim. Kadına ‘Merhaba ben Nurgül’ deyince kıyamet koptu! Kadın ‘Hadi be ordan, senin kim olduğunu bilmiyor muyum or...’ diye bağırdı. Meğer adam, karısını aldatıyormuş. Küfürü ben yedim. Artık tanımadığım kimseyle telefonda konuşmuyorum

Nurgül Yeşilçay: Adam aldatmış küfürü ben yedim

 -Kilonuzu nasıl koruyorsun?

Koruyamıyorum.

-En utandığınız anınız?

Lisede kazık kadarken, annem ‘Prensesim’ diye bağırarak okula girerdi. Hâlâ travma.

-Bir kızınız olsun ister miydiniz?

Ergenim Nejat’la mutluyum, ama neden olmasın?

-Ergen annesi olarak ne öneriyorsunuz?

Kuşak çatışması yaşamasına izin vermek gerekiyor. Yani kontrollü özgürlük!

-Eskişehir’de yaşarken bir arkadaşınızla iddiaya girip bornozla dışarı çıktığınız doğru mu?

Doğru, o halde Fazıl Say konserine gitmiştim. Yine bir iddia sonucu pijama ve pofuduk terliklerle İstanbul gecelerine akmıştım.

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