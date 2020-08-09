Nurgül Uluç kimdir, kaç yaşında vefat etti ve hangi dizilerde oynamıştı? Oyuncu Nurgül Uluç hayatını kaybetti!

Oyuncu Nurgül Uluç, 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir kanser tedavisi gören Uluç, 2005 yılında ekranlarda yer alan 'Melekler Adası' isimli dizi ve 2006 yılında çekilen 'Korkuyorum Anne' isimli filmde rol almıştı.Tiyatro kariyeri de bulunan Nurgül Uluç'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

Nurgül Uluç 6 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Uluç, 2005 yılında düzenlenen Garanti Mini Bank 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali‘nde bir ilki gerçekleştirmişti. Oyuncu, 3-5 ile 6-9 yaş çocuk gruplarına yapılan film gösterimleri sırasında, Masalcı Abla kimliği ile filmlerin anlatımlarını üstlenmişti ve bir çocuk annesiydi.



Nurgül Uluç, Hande Ataizi ve Nurgül Yeşilçay'ın da yer aldığı Melekler Adası isimli dizide de boy göstermişti