Nurettin Hasman çapkınlıktan dedeliğe terfi etti

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Cemiyetin ünlü ismi Nurettin Hasman, bir dönem hızlı gece hayatı ve çapkınlıklarıyla anılırdı. Eda Taşpınar gibi kendinden genç isimlerle birlikte olmuş ve kendi dönemine damga vurmuştu. Yıllardır ortalıklarda görünmeyen Hasman, önceki gün Nişantaşı’nda karşıma çıktı! Üstelik ünlü iş adamı bir bebek arabası itiyordu!

Bebek arabasındaki çocuk, ikiz kızlarından Merve Hasman Salvatori’nin kızı. 2017 yılında İtalyan şef Tommaso Salvatori ile nikâh masasına oturarak İtalya’ya yerleşen Merve Hasman, 2021’de Olimpia’yı dünyaya getirmişti. Fotoğraf sanatçısı ve ressam Merve Hasman, tam pandeminin ortasında dünyaya gelen kızıyla babasını görüntülü konuşarak tanıştırmış, yüz yüze tanışma aylar sonra gerçekleşmişti.

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Gecelerin hızlı ismi Nurettin Hasman’ı torunuyla bu kadar ilgili görmek çok hoşuma gitti ve “çapkınlıktan dedeliğe terfi etmiş” demekten kendimi alamadım!

Turizmcilikten oyunculuğa...

Oyuncu Melis Sezen’in sevgilisi, iş adamı Atilla Bingöl de oyuncu olma yolunda...

Turizm ve etkinlik hizmetleri konusunda tanınmış şirketlerden olan Tinkon Group’un sahibi Bingöl’ün eğlence dünyasından çok dostu var. Geçen yıl da hatır için arkadaşı Mahsun Kırmızıgül’ün “Prestij Meselesi” filminde rol almıştı. Ama belli ki iş adamı, oyunculukta başarılı olmuş ki şimdi ikinci teklifini almış!

Usta oyuncu Şafak Sezer, efsane serisi ‘Kolpaçino’nun yeni bölümü için Atilla Bingöl’e rol teklif etmiş.

Sezer’le rolü konuşan Bingöl’ün teklife sıcak baktığını öğrendim.

Belli ki başarılı iş adamı, sette olmayı çok sevmiş.

Melis Sezen, son yılların en iyi oyuncularından...

Sevgilisine vereceği tüyolarla ortaya iyi bir performansın çıkacağından hiç şüphem yok.

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Bodrum’da özel parti

Mezra Yalıkavak muhteşem bir davetle iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini ağırladı. Mezra Yalıkavak’ın kurucu ortaklarından Başkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve Sedef İybar’ın düzenlediği davete Çaba Derneği, Çaba Dostları, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin katıldı.

Davetlilere, mekânın headchef’i ‘Masterchef 2020 Şampiyonu’ Serhat Doğramacı tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetleri farklı bir yorumla özel tabaklarda sunuldu. Mezra Yalıkavak’ın doğal, bahçede yetiştirilen ürünlerle hazırlanan Anadolu’nun özel lezzetleri geceye katılan iş ve cemiyet dünyasının isimlerinden tam not aldı. Geceye, ünlü DJ Doğuş Çabakçor, muhteşem müzik performansı ile renk kattı.

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