Nurçin Sebük kimdir, kaç yaşındaydı? Nurçin Sebük'ün hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler

1950 yılında Ankara’da dünyaya gelen Nurçin Sebük, TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Üniversiteyi, İtalya’da, Universita Degli Studi di Perugia’da okudu. 1979’da Giorgio Armani’yle tanışması ona yeni kapılar açtı. Uzun yıllar Armani’de görev yaptı. 1992’de yaz tatili için geldiği Türkiye’de çalışma kararı alan Sebük, Hünkan Tellioğlu’yla Nu markasını kurdu ve markanın moda koordinatörlüğü üstlendi.



Armani’den moda koordinatörü olarak iş teklifi alan Sebük 23 yıl sürecek olan İtalya macerası boyunca Ferre, Moschino, Jean Paul Gaultier gibi modacılarla çalışma fırsatı buldu. Bu sırada İtalyan bir kalp doktoru ile evlenen Sebük’ün evliliği 15 yıl sürdü.

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