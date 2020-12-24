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Haber Giriş: 24.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Nur Yerlitaş'ın eşyaları Eylül bebek için satışa çıkıyor

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Nur Yerlitaş'ın eşyaları Eylül bebek için satışa çıkıyor
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27 Nisan'da beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'ın 100 parçadan oluşan eşyaları SMA hastası Eylül bebek için sosyal medya üzerinden satışa çıkacak.

27 Nisan'da hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'ın eşyaları satışa çıkıyor. Beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'in ailesi eşyalarını onun anısına SMA hastası Eylül için bağışladı.

SMA hastası Eylül için satışa çıkacak olan ve 100 parçadan oluşan kıyafet ve aksesuarlar bugün 20.30'da Nur Yerlitaş'ın ve Hakan Akkaya'nın Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayında satılacak.

 

 

 

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