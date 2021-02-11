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Haber Giriş: 11.02.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Nur İncegül kimdir, ölüm nedeni ne? İşte Nur İncegül'ün biyografisi

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Nur İncegül kimdir, ölüm nedeni ne? İşte Nur İncegül'ün biyografisi
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Yeşilçam’ın efsane ismi Nur İncegül hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kızı Birtanem Candner, 'Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik' mesajıyla duyurdu. Peki, Nur İncegül kimdir, ölüm nedeni ne? İşte Nur İncegül'ün biyografisi ve filmleri…

77 yaşında hayatını kaybeden Nur İncegül , 1 Ocak 1944 tarihinde dünyaya geldi. Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İncegül’ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmlerde yer aldı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de vardır.

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