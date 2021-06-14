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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 14.06.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

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Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

Geçtiğimiz mart ayında 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Nur Fettahoğlu ve Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı. Eski eşler Bodrum’daki Dalga Beach’te eğlenirken objektife takıldı.

AYNI EVDE KALIYORLAR

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşandığı iş insanı Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin’le birlikte Bodrum’da tatil yapıyor. Aynı evde kaldıkları öğrenilen Fettahoğlu ve Veziroğlu önceki gün Dalga Beach’te görüntülendi.

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

DOYASIYA EĞLENDİ

Kızını bakıcısına emanet eden Nur Fettahoğlu eski eşi ve aralarında yapımcı Timur Savcı, iş insanı Cem Aydın’ın da olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

KIZIYLA ŞAKALAŞTI

Daha sonra kızıyla şakalaşıp, vakit geçiren güzel oyuncu, bir süre güneşlendi. Bikinisinin iplerini çözen Fettahoğlu, fiziğiyle dikkat çekti. Fettahoğlu’nun eski eşi Levent Veziroğlu da bir ara havuza indi, kısa süre sonra oradan ayrıldı.

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

 

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