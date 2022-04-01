Nur Fettahoğlu, Nail Gönenli ile görüntülendi

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Çok yakın arkadaşım

Nur Fettahoğlu, önceki akşam avukat Nail Gönenli ile görüntülendi.

Uniq Hall’de sahnelenen “Sırça” oyununu izleyen Nur Fettahoğlu ve Nail Gönenli çıkışta objektife yansıdı. Bir süredir yalnız olan Fettahoğlu, “Nail Bey’le birlikte misiniz? Yeni bir aşk mı?” sorusuna “Çok yakın arkadaşım. Birlikte falan değilim” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)

Karanfil yağdı

Günay Restoran, sezonu Yunan şarkıcı Antonis Remos ile kapattı.

Antonis Remos’u dinlemeye Yunanistan ve Almanya’dan özel jetleriyle gelen hayranları da vardı. Sanatçı için sahneye karanfiller döküldü. Ünlü yıldız konserinde Sezen Aksu’nun “Beni Yak” şarkısını da Türkçe söyledi. “Yazı sabırsızlıkla bekliyorum. Yalıkavak Günay’da yaz boyunca beraber olacağız” diyen Remos, dostluk mesajları verdi: “Biz iki kardeş ülkeyiz. İstanbul benim ikinci evim.”



Sizinle konuşmuyorum

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Mekana sevgilisi Çağlar Ökten’le gelen Seda Sayan, çıkışta “Mücevher alım gücü kolaylaştı” açıklamasını soran muhabirlere sitem etti: “Artık sizinle konuşmuyorum!” (Sayit DURMAZ)

WIll SmIth dizisiyle büyüdüm

Atiye önceki gün Kuruçeşme Oligark’taydı. Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, Will Smith’in Oscar töreninde Chris Rock’a attığı tokat hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Will Smith küçüklüğümden beri çok sevdiğim bir isim. Onun dizisiyle büyüdüm. Görünce çok şaşırdım. ‘Acaba kurgu mu?’ dedim. Sevdiklerimiz söz konusu olduğunda çok fazla korumacı davranabiliyoruz. Ama tabii ki verilen karşılık şiddet olmamalı. O da bunun farkına vardı. Önemli olan hatana sahip çıkmak. Hepimiz hata yapabiliriz.”

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Atiye, sorular üzerine 2 yaşındaki kızı Ferah Feza’yı anlattı: “Müzikle büyüyor. Çok yetenekli. Şimdiden darbuka çalıyor. Hem anneye hem babaya çekmiş.”(Behlül AYDIN)