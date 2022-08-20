Nükhet Duru'dan Gülşen'e destek

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MÜZİK dünyasının usta ismi Nükhet Duru önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Yaz aylarını Bodrum’da geçirdiğini söyleyen sanatçı, “Şimdi yine Bodrum’a gidiyorum. Oradaki hayatım bahçeydi, çiçekti, saksıydı; bunlarla geçiyor. Sükûnet istiyor insan bir yaştan sonra” dedi.

Duru, Bodrum’daki astronomik ücretler sorulduğunda, Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yiyeceğiz” açıklamasına atıfta bulunarak yanıt verdi: “Her yer çok pahalı. İnşallah bununla da baş edeceğiz simit yemeden.”

BEĞENDİĞİMi GİYERİM



Duru’ya sahne kıyafeti tartışmaları da soruldu. Bu konuda eleştirilen Gülşen’e sahip çıkan sanatçı şöyle konuştu:

“Herkes istediğini yapmakta serbest. Bunun adap veya adapsızlıkla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Kimseyi ilgilendirmez. Beğendiğim elbiseyi giyerim. Gülşen’in de o kadar ince vücudu var ki ve müstehcen olmayan dekolteler giyiyor ki; ‘Nasıl yaptı!’ falan diyemezsiniz. Ama ben onun fiziğinden çok müziğiyle ilgileniyorum.”

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