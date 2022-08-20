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Nükhet Duru'dan Gülşen'e destek

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#Nükhet Duru#Gülşen#Dekolte
Nükhet Durudan Gülşene destek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 08:01

Nükhet Duru, sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirilen meslektaşı Gülşen’e sahip çıktı: “Bunun adap veya adapsızlıkla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Ayrıca ben onun fiziğinden çok müziğiyle ilgileniyorum.”

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MÜZİK dünyasının usta ismi Nükhet Duru önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Yaz aylarını Bodrum’da geçirdiğini söyleyen sanatçı, “Şimdi yine Bodrum’a gidiyorum. Oradaki hayatım bahçeydi, çiçekti, saksıydı; bunlarla geçiyor. Sükûnet istiyor insan bir yaştan sonra” dedi.

Duru, Bodrum’daki astronomik ücretler sorulduğunda, Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yiyeceğiz” açıklamasına atıfta bulunarak yanıt verdi: “Her yer çok pahalı. İnşallah bununla da baş edeceğiz simit yemeden.”

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BEĞENDİĞİMi GİYERİM

Duru’ya sahne kıyafeti tartışmaları da soruldu. Bu konuda eleştirilen Gülşen’e sahip çıkan sanatçı şöyle konuştu:

“Herkes istediğini yapmakta serbest. Bunun adap veya adapsızlıkla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Kimseyi ilgilendirmez. Beğendiğim elbiseyi giyerim. Gülşen’in de o kadar ince vücudu var ki ve müstehcen olmayan dekolteler giyiyor ki; ‘Nasıl yaptı!’ falan diyemezsiniz. Ama ben onun fiziğinden çok müziğiyle ilgileniyorum.”

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Nükhet Durudan Gülşene destek

 

 

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#Nükhet Duru#Gülşen#Dekolte

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