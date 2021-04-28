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Haber Giriş: 28.04.2021 - 07:23 | Son Güncelleme:

Nükhet Duru: Dolandırmak istediler

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Nükhet Duru: Dolandırmak istediler

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Hayat hikâyesinin anlatıldığı “Duru Olmak” belgeselinin bir dijital platformda yayınlanmasıyla yönetmen Mu Tunç ve müzisyen abisi Orkun Tunç’la mahkemelik olması hakkında sanatçı, şu açıklamayı yaptı:

“O belgeselle ilgili dava devam ediyor. Hak yerini bulacak. Bunu da zevkle açıklayacağım. Konu, dolandırıcılık. Dolandırılmak istendim.” Tunç kardeşler, belgeselin kendilerinden izinsiz yayınlandığını iddia ederek Nükhet Duru’ya 10 bin dolar maddi, 400 bin lira da manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

Nükhet Duru: Dolandırmak istediler

Gerekirse üçüncü aşıyı da vurulurum

Koronavirüs salgını sonrası Bodrum’a yerleşen ve işleri nedeniyle İstanbul’a geldiğini söyleyen Nükhet Duru, ikinci doz COVID-19 aşısını vurulduğunu belirtti:

“Biontech aşısı vuruldum. Aşı markasının benim için hiçbir önemi yok. Bu işe o kadar kafasını takanlardan değilim. Daha tevekkel davranıyorum. Önemli olan aşıyı ciddiye almak ve olmak. Bu yüzden de bana ne çıktıysa, gittim ve vuruldum. Gerekirse gider üçüncüyü de olurum.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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