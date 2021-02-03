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Mega News Agency, Splash News, Backgrid USA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: 'Hayatımın ışığı' oğlum için dua edin

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Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: 'Hayatımın ışığı' oğlum için dua edin
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1990'larda Nothing Compares 2 U. adlı şarkıyla müzikseverlerin hafızalarına kazınan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor ya da Müslüman olduktan sonra aldığı isimle Shuhada Davitt sosyal medyadan paylaştığı mesajla hem bütün dikkatleri üzerinde topladı hem de hayranlarını telaşlandırdı.

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: Hayatımın ışığı oğlum için dua edin

'HAYATIMIN IŞIĞI'
54 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından takipçilerine seslenerek, 2019 yılında kayıplara karışıp sonra bulunan 16 yaşındaki oğlu Shane için dua etmelerini istedi. O'Connor, Donal Lunny ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunu "hayatımın ışığı" diye tanımladı.

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: Hayatımın ışığı oğlum için dua edin

'CEHENNEMDEN BİR GÜN'
Sinead O'Connor'ın çok da açık olmayan ve neler yaşandığını tam olarak gözler önüne sermeyen bu gizemli mesajı hayranlarını da telaşlandırdı. Şarkıcı yaşananları "cehennemden bir gün" diye tanımladı.

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: Hayatımın ışığı oğlum için dua edin

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Her ne kadar neler olduğunu açık bir şekilde anlatmasa da O'Connor'a destek mesajları gönderdi.

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: Hayatımın ışığı oğlum için dua edin

OĞLU 2019'DA KAYIPLARA KARIŞIP BULUNMUŞTU
2018 yılında Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan şarkıcı daha önce de oğlu Shane için takipçilerinden dua istemişti. Shane 2019 yılında ortadan kaybolmuş ve sonra bulunmuştu. O'Connor o dönemde de attığı bir tweet'te oğlundan bir iz bulunamadığını ve onu son iki gündür çok özlediğini yazmıştı.

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: Hayatımın ışığı oğlum için dua edin

2018'DE MÜSLÜMAN OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
Gerçek adı Sinéad Marie Bernadette O'Connor olan İrlandalı şarkıcı, 2018 yılında dinini değiştirerek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu. Şarkıcı, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor" demişti.

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan seslendi: Hayatımın ışığı oğlum için dua edin

 

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