"No nazar lütfen" İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken romantik bir karesini "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı. Subaşı'nın sevgilisi merak konusu olurken fotoğrafına yorum yağdı.



Subaşı'nın son günlerde lüks spor otomobillerden paylaşım yaptığı storyler dikkat çekmişti. O otomobillerin sahibinin Mısırlı Al Saloussi olduğu iddia edildi.





