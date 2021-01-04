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"No nazar lütfen" İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi
DJ Guido Senia ile 1 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Miami'de tatil yapıyor. Subaşı, yeni sevgisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Miami'de ev alan Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken romantik bir karesini "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı. Subaşı'nın sevgilisi merak konusu olurken fotoğrafına yorum yağdı.
Subaşı'nın son günlerde lüks spor otomobillerden paylaşım yaptığı storyler dikkat çekmişti. O otomobillerin sahibinin Mısırlı Al Saloussi olduğu iddia edildi.
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