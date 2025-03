Kızdıran sorudan kurtuldu: Niye çocuğunuz yok?... Ünlü çifte 10'uncu yıl hediyesi... İşte kızımız geldi

Haberin Devamı

"Neden hala çocuğunuz yok?"

Genellikle uzun süredir evli olan çiftlere sorulur bu soru... Aslında özel hayata yöneliktir ama insanlar yine de merak eder.

İşte ünlü yıldız da bu soruya sık sık maruz kalıyordu. Hatta söylediğine göre de çok sıkılmıştı aynı soruyu duymaktan.

Ama sonunda artık bu sorudan kurtuldu. Çünkü 2015 yılında evlendiği kocasıyla ilk bebeklerine kavuştular.

10 YILLIK EVLİLİKTE İLK BEBEK GELDİ

Bu ünlü oyuncu, geçen yılın son günlerinde sürpriz bir şekilde hamileliğini duyuran Michelle Keegan. 10 yıldır evli olduğu kocası Mark Wright ile ilk bebeğini kucağına aldı Keegan.

Bir kızlarının dünyaya geldiğini de sosyal medya aracılığıyla tüm meraklılara ilan etti.

El örgüsü bir şapka ve yelek giydirdiği kızının 6 Mart'ta dünyaya gözlerini açtığını açıkladı Michelle Keegan. Minik bebeğe Palma Elizabeth adını verdiklerini de ekledi.

Aslında her ikisi de 37 yaşında olan Keegan ile Wright, 10 yıl önce evlendi. O zamandan bu yana da bebek konusunda net bir karar veremediler.

KARNI BURNUNDA POZLARIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Sonunda 2024'ün bitmesine birkaç gün kala sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla herkesi şaşırttı ünlü çift.

Bir bebekleri olacaktı. Üstelik Keegan'ın karnının boyutuna bakılırsa hamilelik de epey ilerlemişti.

Michelle Keegan ve Mark Wright o paylaşımda "2025 yılı bizim için özel olacak" mesajı eşliğinde mutlu haberi verdi.

Daha o sıralarda Michelle ile Mark'ın bebeğinin mayıs ayında dünyaya geleceği konuşuluyordu. Ancak tahminler doğru çıkmadı ve minik Palma Elizabeth, geçen hafta dünyaya geldi.

KATILDIKLARI YARIŞMADA TANIŞTILAR

Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştılar. 2015 yılında da evlendiler.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Michelle Keegan, altı yıl boyunca İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te rol aldı.

Mark Wright ise yine çok izlenen The Only Way Is Essex adlı yapım ile adını duyurdu. Sonra da Strictly Come Dancing adlı yarışmada görev aldı.

Michelle Keagan, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda kendisine durmadan neden çocuk sahibi olmadıkları sorusunun yöneltildiğini söyledi. Önceleri buna sinirlendiğini belirten Keegan, sonradan bu sorunun yanıtı sadece kendisini ve kocasını ilgilendirdiği için duymazdan gelmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Michelle Keegan ile Mark Wright, 10 yıl önce evlenmişlerdi.