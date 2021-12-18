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Nişantaşı’nda Demet Akalın trafiği

#Demet Akalın#Şarkıcı#Nişantaşı
Nişantaşı’nda Demet Akalın trafiği
Behlül AYDIN

Demet Akalın, cilt bakımı yaptırdığı klinikten çıkarken görüntülenmek istemeyince, valeler aracını ters yönden getirdi, Nişantaşı trafiği altüst oldu!

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GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN

Demet Akalın önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikteydi. İçeride yaklaşık 3 saat kalan ve cilt bakımı yaptıran ünlü popçu, çıkışta karşısında basın mensuplarını bulunca rahatsız oldu. Kliniğin 20 metre ötesindeki cipine yürümek yerine valeleri arayan Akalın, aracının kapıya getirilmesini istedi.

Nişantaşı’nda Demet Akalın trafiği

BENİ TACİZ ETMEYİN

Demet Akalın’ın bu isteği hem valeleri hem de diğer sürücüleri zora soktu. Ters yönden getirilen araç nedeniyle trafik altüst oldu. Soru sormak isteyen muhabirleri “Arkadaşlar lütfen, hava yağmurlu. Bu şekilde beni taciz etmeyin” diyerek tersleyen Akalın, aracına binerek uzaklaştı. 

68 bin liralık kaplan

Demet Akalın, kaplan desenli montuyla dikkat çekti. Kuş tüyü montun fiyatı, 68 bin lira.

Nişantaşı’nda Demet Akalın trafiği

 

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#Demet Akalın#Şarkıcı#Nişantaşı

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