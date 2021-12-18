Nişantaşı’nda Demet Akalın trafiği

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GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN



Demet Akalın önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikteydi. İçeride yaklaşık 3 saat kalan ve cilt bakımı yaptıran ünlü popçu, çıkışta karşısında basın mensuplarını bulunca rahatsız oldu. Kliniğin 20 metre ötesindeki cipine yürümek yerine valeleri arayan Akalın, aracının kapıya getirilmesini istedi.

BENİ TACİZ ETMEYİN

Demet Akalın’ın bu isteği hem valeleri hem de diğer sürücüleri zora soktu. Ters yönden getirilen araç nedeniyle trafik altüst oldu. Soru sormak isteyen muhabirleri “Arkadaşlar lütfen, hava yağmurlu. Bu şekilde beni taciz etmeyin” diyerek tersleyen Akalın, aracına binerek uzaklaştı.

68 bin liralık kaplan

Demet Akalın, kaplan desenli montuyla dikkat çekti. Kuş tüyü montun fiyatı, 68 bin lira.