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Boyunca çocukları var ama hala gençlik başında duman... Ben herkesle flört ederim... Neyse ki nişanlım ses çıkarmıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Hudson#Goldie Hawn#Kurt Russell
Boyunca çocukları var ama hala gençlik başında duman... Ben herkesle flört ederim... Neyse ki nişanlım ses çıkarmıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:25

Gösteri dünyasının en kalabalık ve renkli ailelerinden birinin üyesi Kate Hudson... Annesi Goldie Hawn, Hollywood'un çılgın güzellerinden biri olarak çoktan hafızalara kazındı bile. Kate'in ve kardeşi Oliver'ın babası Bill Hudson'dan ayrıldıktan sonra meslektaşı Kurt Russell ile neredeyse asırlık bir ilişki sürdürüyor. Üstelik hiç evlenmeden...

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Hem ortak çocukları hem de eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları, torunları derken kocaman bir aile oldular bile.

Kate Hudson'a gelince...

Onun açısından da durum çok farklı değil. Kalabalık bir aileye sahip olma konusunda annesiyle yarışacak durumda 45 yaşındaki Hudson.

Eski kocasından, eski nişanlısından ve şu andaki nişanlısından olmak üzere üç farklı ilişkisinden üç tane çocuğu var. Hep birlikte mutlu ve mesut bir şekilde yaşayıp gidiyorlar.

Boyunca çocukları var ama hala gençlik başında duman... Ben herkesle flört ederim... Neyse ki nişanlım ses çıkarmıyor


HERKESLE FLÖRT ETMEYİ SEVİYOR 
Kate Hudson bir süredir müzisyen Danny Fujikawa ile nişanlı. Ama düğünleri ve özellikle de düğün hazırlıklarını gereksiz bulduğundan iki sevgilinin henüz evlenmek gibi bir niyeti yok.

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İkisi birlikte el ele verip Rani adındaki küçük kızlarını büyütüyorlar. Görünüşe göre evli olmamak onlar açısından bir sorun değil.

Durum böyleyken Kate Hudson, birkaç gün önce yaptığı bir açıklamayla gündemin ilk sıralarına yerleşti bile.

Güzel oyuncu ve şarkıcı kendisini "Dünyanın flört etmeyi en çok seven insanı" olarak tanımladı.

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'NEYSE Kİ DOĞRU ADAMI BULDUM... AKIŞINA BIRAKIYOR'
Bustle'a verdiği röportajda " Ben bu kainattaki en büyük flörtüzüm" diye konuştu Hudson. Sonra da karşısına çıkan herkesle flört etmekten hoşlandığını sözlerine ekledi.

Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa'nın, kendisini başkalarıyla biraz samimi ve flört eder şekilde gördüğünde ise tepki göstermediğini, olayları akışına bıraktığını belirtti.

Kate Hudson, Danny Fujikawa gibi bir insanla birlikte olduğu için kendini şanslı hissettiğini de söylemeden geçemedi.

Bunu da "Ne güzel ki doğru adamı buldum" sözleriyle anlattı.

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'BU SAYEDE SAĞLAM BİR İLİŞKİM OLDU'
Kate Hudson, bu konudaki itirafını biraz daha ileri götürdü.

2000 yılında rol aldığı Almost Famous adlı filmden itibaren karşı cinse ilgi duyduğunu söyledi. Hatta 30'lu yaşlarının ilk yarısında bu yoğun ilgi yüzünden erkeklerden uzak durmaya çalıştığını da söyledi Hudson.

Söylediğine göre bütün bu deneyim Kate Hudson'ın şu andaki nişanlısı Danny Fujikawa ile sağlam bir ilişki kurmasını sağladı.

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GÜZEL YILDIZ EVLİLİĞE PEK YANAŞMIYOR
Kate Hudson ile Danny Fujikawa, 2016 yılından bu yana birlikte. İlişkilerinin ilk döneminde nişanlanan çift, 2018 yılında kızları Rani'yi kucaklarına aldı.

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İkisi birlikte hem aşklarını hem de küçük kızlarını büyütüyorlar. Çiftin evliliğe pek yanaşmayan tarafı ise Kate Hudson.

Yıldız ilk evliliğini Black Croves grubunun solisti Chris Robinson ile yaptı. O evliliğinden şu anda 21 yaşında olan oğlu Ryder dünyaya geldi.

Ardından bir başka müzisyen Matt Bellamy ile nişanlandı. Ondan da 13 yaşında Bingham adında bir oğlu bulunuyor.

Danny Fujikawa ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Rani de 6 yaşında.

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Boyunca çocukları var ama hala gençlik başında duman... Ben herkesle flört ederim... Neyse ki nişanlım ses çıkarmıyor

Kate Hudson daha önce katıldığı bir programda ailesini "Yamalı bir bohçaya" benzetmişti. Farklı babalardan dünyaya gelen çocuklar için de bu durumun sorun olmadığını hatta onların daha çok sevildiğini sözlerine eklemişti.

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Boyunca çocukları var ama hala gençlik başında duman... Ben herkesle flört ederim... Neyse ki nişanlım ses çıkarmıyor

Hudson'ın annesi Goldie Hawn, neredeyse yarım asırdır Kurt Russell ile birlikte. Onların da tek ortak çocukları, eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları, torunları derken çok kalabalık bir aileleri var.

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#Kate Hudson#Goldie Hawn#Kurt Russell

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