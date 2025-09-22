Nişanlısından daha yeni ayrılmıştı… Ünlü oyuncuyla yat tatilinde yakalandı…

Haberin Devamı

“Vampire Diaries” dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Nina Dobrev, olimpiyat altın madalyalı snowboardcu sevgilisi Shaun White’la çiçeklerle süslenmiş, mum ışığı altında romantik bir nişan yapmıştı.

Çift nişan haberlerini Instagram’da paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu. Shaun White, sevgilisi Nina Dobrev’e büyük bir sürpriz yaptı, ona bir film sahnesini aratmayacak romantik bir ortam hazırlayarak evlenme teklif etti.

Bu büyük aşk ne yazık ki kısa süre önce sona erdi. 2019’da tanışıp aşık olan, ilişkileri de 2020’de ortaya çıkan ünlü aşıklar nişanlanıp evliliğe ilk adımı atmalarının üzerinden bir yıl bile geçmeden, 10 gün önce nişanı atıp yollarını ayırdılar.

Nina Dobrev daha bu ayrılığın şokunu yeni atlatmışken ünlü oyuncu Zac Efron’la İtalya’nın tatil cenneti Sardunya Adası’nda çıktıkları yat tatilinde yakalandı.

Kalabalık bir arkadaş grubuyla çıktıkları tatilde yatta eğlenen ikili ne kadar gözlerden uzak kalmak isteseler de paparazzilere yakalanmaktan kaçamadılar.

Nina Dobrev ve Zac Efron bol bol denize girip eğlenirken teknede epey yakınlaşmış halde derin bir sohbete dalmışlardı.

Zac Efron’un Nina Dobrev’le sohbet ederken sürekli gülümseyip ona bakıp kaldığı fotoğraflarındaki hali dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu samimi görüntüleri yeni bir aşk mı başladı söylentilerine yol açtı.

Nina Dobrev’in Shaun White’tan kariyerine odaklanmak için ayrıldığı söylentileri çıkmıştı. Bu yüzden de ünlü oyuncunun Zac Efron’la yakınlaşmasının ciddi bir ilişkinin başlangıcı mı yoksa ayrılık acısını atlatmak için atıldığı kısa bir gönül macerası mı olduğunu kimseler anlayamadı.

Zac Efron uzun yıllar önce Vannessa Hudgens’la büyük bir aşk yaşamış sonra da özel hayatı konusunda çok ketum davranarak bu konuda ser verip sır vermeyen bir ünlü haline gelmişti.