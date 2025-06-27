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Nişanlısından daha yeni ayrılmıştı... Herkes boynu bükük bir aşık görmeyi beklerken çapkınlık günlerine döndü... Düğünde sıcak dakikalar!

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#Katy Perry#Orlando Bloom#Jeff Bezos
Nişanlısından daha yeni ayrılmıştı... Herkes boynu bükük bir aşık görmeyi beklerken çapkınlık günlerine döndü... Düğünde sıcak dakikalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 12:57

Gösteri dünyası uzun süredir "geliyorum" diyen bir ayrılık haberiyle sarsıldı önceki gün. Aslında epeydir konuşulan bir durum olsa da Katy Perry ile Orlando Bloom'un ayrıldığının duyulması küçük çaplı bir şok yarattı. Ne de olsa daha önce de ayrılıp barışmışlardı. Üstelik sonrasında bir de bebekleri dünyaya gelmişti.

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Ama görünüşe göre bu kez ilişkileri kesin olarak bitti. Perry ile Bloom ilişkilerine son noktayı koydu.

Elbette kızları Daisy için anne ve baba olmayı sürdürecekler ama artık nişanı attılar ve ikisi de kendi yoluna gitti.

Nişanlısından daha yeni ayrılmıştı... Herkes boynu bükük bir aşık görmeyi beklerken çapkınlık günlerine döndü... Düğünde sıcak dakikalar

İKİSİ DE KENDİ YOLLARINA GİTTİ... AMA ORLANDO BİRAZ HIZLI ÇIKTI
"Kendi yoluna gitti" demişken 47 yaşındaki Orlando Bloom, belki de bu konuda biraz hızlı çıktı.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe konuk olan Bloom, daha ayrılık açıklamasının dumanı tüterken soluğu, düğünün yapılacağı Venedik'te aldı. 

Orada da bekarlığının keyfini çıkarıyor gibi bir görüntü sergiledi. Belki de onun ayrılık acısı çeken bir aşık gibi görünmesini bekleyenler de bu duruma şaşırdı. 

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Orlando Bloom, Bezos ile Sanchez'in düğün öncesi verdiği partiden çıkarken yanındaki esmer güzeli bir genç kadınla samimi görüntüler sergiledi.

Bu arada o sırada konuklarda bir telaş olduğunu da hatırlatalım. Buna da şiddetli bir fırtınanın yaşanması neden oldu.

Nişanlısından daha yeni ayrılmıştı... Herkes boynu bükük bir aşık görmeyi beklerken çapkınlık günlerine döndü... Düğünde sıcak dakikalar

FIRTINA TELAŞI BİLE KEYFİNİ BOZAMADI 
Bunun üzerine Orlando Bloom'un da aralarında bulunduğu konuklar apar topar partinin yapıldığı tarihi mekandan ayrılıp kaldıkları lüks otele doğru yola çıktı.

Ama bu telaş bile Bloom'un bulunduğu yerden ve andan keyif almasını engellemedi.

Aralarında yeşil elbiseli esmer güzelinin de bulunduğu bir grupla Venedik'te taksi gibi kullanılan motorlara binerek oradan ayrıldı.

O anlarda Bloom'un gayet neşeli olduğu ve yanındaki genç kadınlarla şakalaşıp güldüğü görüldü. Yakışıklı oyuncunun, motorun içinde esmer güzeline sarıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

Nişanlısından daha yeni ayrılmıştı... Herkes boynu bükük bir aşık görmeyi beklerken çapkınlık günlerine döndü... Düğünde sıcak dakikalar

Orlando Bloom, sosyetik düğünde en neşeli konuklar arasındaydı. Fırtına bile keyfini bozamadı.

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Nişanlısından daha yeni ayrılmıştı... Herkes boynu bükük bir aşık görmeyi beklerken çapkınlık günlerine döndü... Düğünde sıcak dakikalar

Yakışıklı oyuncunun esmer güzeliyle yakınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Nişanlısından daha yeni ayrılmıştı... Herkes boynu bükük bir aşık görmeyi beklerken çapkınlık günlerine döndü... Düğünde sıcak dakikalar

2016'DA BAŞLAYAN İLİŞKİLERİ BİTTİ
Katy Perry ile Orlando Bloom'un nişanı bozup ilişkilerini bitirdiği önceki gün kesinleşti... 2016 yılından beri birlikte olan çift, artık yollarını kesin olarak ayırdı.

Bloom ile Perry, 2019'da nişanlandı. Bu arada 2020 yılında Daisy Love adında bir kızları dünyaya geldi.

Fakat geçtiğimiz aylarda çiftin arasının iyi olmadığı söylentileri yayılmaya başladı.

Perry'nin yeni albümünden beklediği başarıyı elde edememesinin aralarındaki gerilimi artırdığı konuşuldu.

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Hatta ayrılık açıklaması için Perry'nin turnesinin bitmesini bekledikleri bile söylendi.

Ama işler öyle yürümedi. Perry ile Bloom onu bile beklemeden yollarını ayırdı.

 

 

 

 

 

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#Katy Perry#Orlando Bloom#Jeff Bezos

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