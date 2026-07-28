Nişanlısı onu yıllarca oyaladı, ayrılık acısı içini yaktı… Kendini kaybetmişken mutluluğu yeni aşkında buldu

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Herkesi şaşırtarak bir siyasetçiyle, Kanada eski başbakanı Justin Trudeau'yla aşk yaşamaya başlayan Katy Perry bu yeni ilişkiyi Haziran 2025'te Orlando Bloom'dan zorlu ayrılığının ardından onu umutsuzluğun derinliklerinden kurtaran "Tanrı'dan bir lütuf" olarak nitelendiriyor.

41 yaşındaki ünlü şarkıcı, dokuz yıllık birlikteliğin ardından Orlando Bloom’dan ayrılmasını "Tam bir yıl önce nerede olduğuma bakmak çılgınca" diyerek anlatıyor.

Geçen yıl haziran ayında, Lifetimes turnesindeyken yaşadığı bu ayrılık için "Ağlıyordum. Adelaide'deydim [Avustralya]. Ondan yeni ayrılmıştım. Hem gözler önünde hem de özel hayatımda çok şey yaşamıştım. Şöyle düşünüyordum: 'Aman Tanrım, bu gerçekten çok yoğun, çok zor. Bir insan gerçekten tüm bunları hissetmeli veya özümsemeli mi?'" diyen Katy Perry ruh sağlığının yaşadıklarından sonra çok bozulduğunu itiraf etti.

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Ünlü şarkıcı yakışıklılığıyla nam salan eski Kanada Başbakanı 54 yaşındaki Justin Trudeau'nun hayatına girmesiyle kaybettiği ruh sağlığını yeniden bulmakla kalmayıp gerçek mutluluğu da tattığını söyledi.

Ünlü pop yıldızı ve eski başbakan ilk olarak geçen temmuz ayında Montreal'de birlikte akşam yemeği yediklerinde aşk dedikodularını alevlendirmişti. Ekim ayında bir yatta öpüşürken görüldüklerinde ise ilişkileri doğrulanmış oldu.

İlişkileri birinci yılını doldurmaya hazırlanırken ilk kez 8 Haziran'da, Perry'nin konser filminin Tribeca Festivali'ndeki prömiyerinde kırmızı halıya birlikte çıkan ikili artık neredeyse birbirlerinden hiç ayrılmayan mutlu bir çift haline geldiler.

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Katy Perry bulduğu bu aşk için “Kader beni buraya taşıdıktan sonra terk etmeyecekti, bunu biliyorum” diyor.

Orlando Bloom’dan doğan 5 yaşında Daisy adında bir kızı olan Katy Perry ve Justin Trudeau'nun şu anda evlilik hakkında konuştukları ancak işleri resmileştirmeden önce biraz daha beklemek istedikleri iddia ediliyor.

Yıllarca birlikte olup bir de çocuk büyüttüğü ve nişanlanıp evlenmeyi umduğu sevgilisi Orlando Bloom’dan beklediği evlilik adımı hiç gelmeyince ve bir yandan müzik kariyeri de aynı anda düşüşe geçince çok zor günler geçiren Katy Perry “Her şey çok zordu. Bir yıl daha aranızda kalmaya karar verdiğim için çok mutluyum çünkü biliyorsunuz, yaşamaya devam ederseniz hayat daha iyi olabilir." sözleriyle bir yıl içinde yaşadığı dönüşümü anlattı.

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