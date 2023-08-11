'Resmi nikahtahtan sonra hesabımı kapatacağım...' Müstakbel eşten iddialara yanıt

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz eylül ayından Burak Kalfa ile nişanlandı.

Çift yüzükler takıldıktan bir hafta sonra ilişkilerini bitirme kararı aldı ancak ayrılık kısa sürdü.

İlişkilerine bir dargın bir barışık devam eden ve nikah için gün sayan ikili, temmuz ayında ' psikolojik ve fiziksel şiddet' haberleriyle gündeme geldi.

Eski nişanlısı tarafından tehdit edildiğini söyleyen Tuğçe Tayfur, yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı.

BAŞINA GELECEK HER ŞEYDEN SEN SORUMLUSUN!

Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın.

Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi...

Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

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Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!

Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!!

Benimle birlikte bir kaç kadının daha canını yaptığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak!

Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!





2 AY UZAKLAŞTIRMA

Tuğçe Tayfur'un suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, Burak Kalfa hakkında yakalama ve telefonlarına el koyma kararı verdi.

Tuğçe Tayfur avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi’ne başvurarak Burak Kalfa hakkında korunma talep etti.

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Talebi haklı bulan mahkeme, Burak Kalfa’nın 2 ay süreyle Tuğçe Tayfur’a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

TUĞÇE EVLENİYOR

Ayrılığın üzerinden henüz bir ay geçmeden, Tuğçe Tayfur'dan evlilik haberi geldi. Tayfur, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Vesikalık fotoğraf çekildikleri anları sayfasında paylaşan Tuğçe Tayfur "Sivas nüfusa +1 yazın, geliyorum" notunu düştü.

AÇIKLAMA GELDİ

Nikah hazırlıklarına devam eden Tuğçe Tayfur, müstakbel eşi hakkında yapılan haber ve yorumlara da yanıt verdi. Tayfur, Muhammet Aydın'ın ticaretle uğraştığını vurguladı:

"İşi bıraktığımda herkes birileri için bıraktım sanmıştı halbuki tam tersiydi. Yuva kurmaktan başka istediğim hiçbir şey yoktu. Daha düzenli çoluk, çocuklu bi hayat. Neyse ben işi bırakmayayım diye çok büyük baskılar gördüm ama başımı dik tuttum şantajları tehditleri aileme anlattım. Tam o sıralarda Muhammet Bey karşıma çıktı ve ticari bi birliktelik sundu. Aslında amaç para kazanmak değildi. Kafam dağılıcaktı, bende kabul ettim. Zaman geçtikçe Muhammet Bey benim yüzümden ölüm tehditleri almaya başladı. O da şikayetçi oldu. Benim yaşadığım her şeye birebir şahit oldukça aramızdaki bağ kuvvetlendi. Şimdi bir kaç 2. Sınıf magazin sitelerinde Muhammet Bey için 'ağır abi, mafyatik' gibi tabirler kullanmışlar.

Bizim piyasamızla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ticaret insanı, işinde gücünde. Benim yüzümden kendini kaosun içinde bulan ama yine de elinden gelenin fazlasını yaparak yanımdan bir saniye bile ayrılmayan bir adam kendisi. O yüzden insanlara böyle tabirler kullanmadan önce ticari hayatlarına bir bakın bakalım... Yanımda olup destek verdiğin her gün için teşekkür ederim..."

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'RESMİ NİKAHTAN SONRA HESABIMI KAPATACAĞIM'

Çok geçmeden Muhammet Aydın da Instagram sayfasında Tuğçe Tayfur'u destekleyen bir açıklama yayınladı.

"Resmi nikah sonrası profilim kapanacaktır. Aptalca magazin ve ünlü olma çabaları üzgünüm bende yok. Benden size ekmek çıkmaz. Ne ismimi gazetelere çıkarıp zengin olmaya ihtiyacım var, ne de hayatıma aldığım kadınımın ismini kullanmaya... Ticari faaliyetlerimi sürdürdüğüm tüm şirketler tarafıma ait ve aile fertlerimin dahil ismini kullanmamış adam olarak yeri geldi aile şirketlerini yönettiğimi konuştunuz, yeri geldi mafyatik lanse edildim. Komik"