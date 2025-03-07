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Nişanı çok uzatmak istemiyorlar… Genç oyuncu yaza gelin olacak

Güncelleme Tarihi:

#Hailee Steinfeld#Josh Allen#Nişanlı Ünlüler
Nişanı çok uzatmak istemiyorlar… Genç oyuncu yaza gelin olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 12:12

İlişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan genç çift bir yandan da evlilik yolunda ilerlemeye devam ediyor. Geçen yılın kasım ayında nişanlanan iki yıldız isim nişanlılık sürecini çok uzatmak istemediklerine karar verdiler.

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True Grit filmindeki Oscar adayı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Haliee Steinfeld gönlünü Amerika futbolu yıldızı Josh Allen'a kaptırmıştı.

Nişanı çok uzatmak istemiyorlar… Genç oyuncu yaza gelin olacak

Çift ilk kez Mayıs 2023'te, Allen'ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Brittany Williams'tan ayrılmasından kısa bir süre sonra birlikte görülmüştü.

O gün bugündür mutlu bir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi meraklı gözlerden uzak tutmak için çok uğraştılar.

Nişanı çok uzatmak istemiyorlar… Genç oyuncu yaza gelin olacak

Kendi akranları ve diğer ünlü çiftler gibi yaşadıkları her anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmayı tercih etmeyen, belki de aşkları göze gelsin istemediklerinden saklı gizli görüşen Haliee Steinfeld ve Josh Allen geçtiğimiz haftalarda ilk kez ünlü sporcunun ödül aldığı bir gecede birlikte kırmızı halıya çıkmıştı.

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Sadece nişanlandıkları haberini duyurmak için o özel anın uzaktan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan çiftin nişanlılığı çok uzatmak istemediği ve bir an önce evlenmek için düğün hazırlıklarına başladığı ortaya çıktı.

Nişanı çok uzatmak istemiyorlar… Genç oyuncu yaza gelin olacak

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Yakın dostları genç yıldız Haliee Steinfeld’in çok özel ve az sayıda kişinin katılacağı ancak yine de gösterişli olacak bir düğün planlamak için harıl harıl çalıştığını söyledi.

Çiftin düğünlerini bu yaz yapmak istedikleri, Josh Allen’ın yeni sezon için kampa girmeden önce evlenip balayına çıkmayı planladıkları söyleniyor.

Nişanı çok uzatmak istemiyorlar… Genç oyuncu yaza gelin olacak

İkisi de 28 yaşında Steinfeld ve Josh Allen’ın büyük bir aile hayali kurdukları, evlendikten sonra kısa süre içinde çocuk sahibi olmayı planladıkları da iddia ediliyor.

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#Hailee Steinfeld#Josh Allen#Nişanlı Ünlüler

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