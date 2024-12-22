Nişan yüzüğü sonunda göründü… Ünlü çift evlilik yolunda!

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Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in peri masalı gibi başlayan evlilikleri ağustos ayında sonra erdi. İki yılda yollarını ayıran ünlü çiftin evliliğinde kendisi istemese bile her zaman üçüncü bir kişi gibi yer alan biri daha vardı…

Ben Affleck’in yıllar önce ayrıldığı üç çocuğunun annesi Jennifer Garner bu ayrılık süresince Affleck’e en çok destek olan kişi oldu.

Jennifer Garner'ın adı son zamanlarda sürekli olarak Ben Affleck'le anılsa da ünlü oyuncunun özel hayatı da epey hareketli

ESKİ KOCASININ BİTEN EVLİLİĞİ YÜZÜNDEN KENDİ İLİŞKİSİNİ İHMAL ETTİ

Tatsız şekilde ayrılmış olsalar da da üç çocukları uğruna dost kalan eski karı koca Affleck ve Jennifer Lopez’in yaşadığı zorlu ayrılık sürecinde de sık sık bir araya geldi.

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Jennifer Garner’ın bu dönemde çok yıprandığı, aslında bu boşanma işine hiç bulaşmak istemese de eski kocası Affleck tarafından olayların tam içine sürüklendiği uzun süredir biliniyordu.

PARMAĞINDA BELİREN YÜZÜK HEYECAN YARATTI

Garner bir yandan üç çocuğunu büyütürken bir yandan da 2018’den beri ünlü iş insanı John Miller'la gözlerden uzakta bir ilişki yaşıyor. Çift 2020'de kısa bir ayrılık süreci yaşasa da 2021’de yeniden bir araya geldiler ve o günden sonra da mutlu mesut yaşamaya devam ettiler.

Dün arabasında görüntülenen Jennifer Garner’ın sol elindeki pırlanta yüzük çiftin en sonunda evlilik kararı verdiği ve nişanlandığı söylentilerine yol açtı.

Garner'ın 2018'den beri birlikte olduğu iş insanı sevgilisi John Miller'la evlilik yolunda olduğu hatta nişanlandığı iddia ediliyor

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Jennifer Garner ve John Miller, ilişkilerini uzun süredir gizlice sürdürüyor. John Miller Garner’la birlikte kırmızı halılarda poz vermiyor ya da ikili sosyal medyadan aşk pozu paylaşmıyor.

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İLİŞKİLERİNİ YILLARDIR MERAKLI GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYORLAR

Garner’ın bunu zaten Ben Affleck yüzünden çok göz önünde olduğu için ilişkisini korumak amacıyla yaptığı düşünülüyor. Oysa Miller zaman zaman bu Ben Affleck durumu yüzünden bozulsa da çift kapalı kapılar ardında çok mutlu.

Çiftin ilişkisinin her geçen gün ciddileştiği ve evliliğe doğru ilerlediği zaten uzun süredir konuşuluyordu. Anlaşılan çift artık evlilik kararını çoktan almış ve John Miller Jennifer Garner’a evlilik teklifini bu pırlanta yüzükle yapmış.

Jennifer Garner'ın parmağındaki yüzük nişanlandığına yoruldu

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Çiftin yakın çevresinden kaynaklar Jennifer Garner ve John Miller’ın sık sık gizlice Avrupa seyahatlerine çıktığını ve özellikle de Paris’te bolca vakit geçirdiğini söylüyor.

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DÜĞÜN BAHARDA PARİS'TE GERÇEKLEŞECEK

Garner ve Miller’ın düğünlerini aşklarının filizlendiği bu aşk şehrinde yapmayı istedikleri ve tarih olarak da önümüzdeki baharı düşündükleri ileri sürüldü.

ABD’nin en önemli hamburger zincirlerinden birinin CEO’su olan ve epey yüklüce bir servet sahibi olan John Miller’ın Jennifer Garner’ı mutlu etmek için bu düğüne bir servet harcamayı göze aldığı söyleniyor.

Bu arada Ben Affleck'in çoktan John Miller'la tanıştığını ve eski eşinin ilişkisine onay ve destek verdiğini de hatırlatmış olalım