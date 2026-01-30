Nişan yüzüğü için dokuz yıl beklemek zorunda kalmıştı… Futbolcu aşkı şimdi onu pahalı hediyelerle şımartıyor

Haberin Devamı

Bir mağazada tezgahtarlık yaparken oraya alışverişe gelen ünlü futbolcunun dikkatini çeken, kısa bir süre sonra onunla tekrar karşılaştığında da kendine aşık etmeyi başaran Georgina Rodriguez şimdilerde adını milyonların bildiği bir isim oldu.

Ünlü futbolcuyla yıllar yılı birlikte yaşayıp ona üç de çocuk veren Georgina Rodriguez, uzun süre beklediği evlilik teklifini geçen yaz almış ve dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo’yla nişanlanmıştı.

Artık ünlü bir model ve influencer haline gelen ve hakkında bir belgesel bile çekilen Georgina Rodriguez, geçtiğimiz gün doğum gününde nişanlısı Cristiano Ronaldo’nun kendisine hediye ettiği göz kamaştırıcı saati sergiledi.

Haberin Devamı

Değeri 45 bin sterlin olan saat kırmızı ombre kadranı, elmas çerçevesi ve altın kayışıyla görenleri kıskandırdı.

Portekizli futbolcu da sosyal medya hesabından 32. yaş gününü kutlayan nişanlısı Georgina Rodriguez’e "hayatımın kadını" diye seslendi.

Çiftin çocukları da Georgina için üzerinde “Mutlu yıllar Anne. Seni çok seviyoruz” yazan tatlı pembe bir pankart hazırladı.

Georgina Rodriguez doğum günü hediyesi pahalı saati Instagram takipçilerine sergilerken parmağındaki 2,6 milyon sterlin değerindeki 30 karatlık muhteşem nişan yüzüğünü de göstermeye dikkat etti…

Bu yeni hediye Georgina'nın halihazırda beş Rolex, dört farklı Cartier ve bir Richard Mille saati içeren etkileyici 2,4 milyon dolarlık (1,7 milyon sterlin) saat koleksiyonuna eklendi…

Haberin Devamı

Georgina ve Ronaldo'nun Alana ve Bella adında iki kızı var ve taşıyıcı annelik yoluyla Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları dünyaya geldi.

Bella'nın Angel adında bir ikiz erkek kardeşi vardı, ancak ne yazık ki doğumdan kısa bir süre sonra vefat etti. Ronaldo'nun önceki bir ilişkisinden Cristiano Jr adında bir çocuğu daha var.

Georgina Rodriguez Ronaldo’nun başka kadınlardan doğan çocuklarını da küçük yaşlarından beri kendi öz çocukları gibi büyütüyor.

İlişkileri 2016 yılında başlayan Georgina ve Ronaldo, 2025’in ağustos ayında sonunda nişanlandı.

Haberin Devamı

Parmağındaki değeri dudak uçuklatan yüzüğün fotoğraflarını hemen sosyal medya hesabından paylaşan Georgina Rodriguez için Ronaldo "Sevdiğim bir şey var, yüzüğü umursamadı. Bana sadece teklifimde ciddi olup olmadığımı sordu ve ben de 'Seni istiyorum ve seninle evlenmek istiyorum' dedim." demişti.

Daha önce uzun yıllar ünlü model Irina Shayk ile birlikte olan Ronaldo, evlilik teklifi sırasında duygusal anlar yaşadığını da itiraf etmiş ve "Ağlamadım ama gözlerimden yaşlar aktı." sözleriyle hislerini anlatmıştı.

Ronaldo, doğası gereği "romantik bir adam olmadığını" da itiraf ediyor. Ancak futbol yıldızı, evlilik teklifini yapmanın zamanının geldiğini hissetmiş…

Haberin Devamı

“Saat gece 1'di. Kızlarım yataklarında uyuyordu. Bir arkadaşım bana Gio'ya sunmam için yüzüğü verdi ve ben yüzüğü ona verirken iki çocuğum içeri girdi ve "Baba, yüzüğü annene vereceksin ve ona evlenme teklif edeceksin" dediler.”

Georgina Rodriguez de nişanından birkaç ay sonra muhteşem yüzüğü ve gelen evlilik teklifi için “Beni bunca yıl bekletti, elbette böyle bir yüzükle gönlümü alacaktı!” yorumunu yapmıştı.