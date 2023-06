Nişan yüzüğü fark edilince soruları geçiştirmişti… Ünlü yıldız 6 yıllık aşkıyla evlendi: Gelin çiçeğimi marketten aldım!

Haberin Devamı

İngiliz oyuncu Naomi Watts, uzun kariyeri boyunca rol aldığı filmlerle Hollywood’un hem en sevilen hem de en saygın aktrislerinden biri oldu. İki kez En İyi kadın Oyuncu Oscar’ına aday gösterilen, sayısız ödülünde sahibi olan Watts, özel hayatı konusunda ketum olmasıyla da tanınıyor

Yıllardır birlikte olan çift ilk kez geçen yıl kırmızı halı pozu verdiler

54 yaşındaki yıldız isim 2017’den beri birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanıştığı ünlü aktör Billy Crudup’la birlikteydi. Çift, uzun yıllardır birlikte olsalar da aşklarını gözlerden uzak yaşamayı seçtiler. Hatta buna o kadar uzun süre devam ettiler ki kırmızı halıda ilk el ele görünmeleri 2022’de oldu.

Naomi Watts'ın nişan söylentilerine yol açan yüzüğü de ilk kez bu yılki Vanity Fair Oscar partisinde ortaya çıktı

Naomi Watts, toplum önünde olmasa da nadiren sosyal medya hesabından Crudup’la sevgi dolu pozlarını paylaşıyordu. 28. Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri’nde Billy Crudup da başrolünde yer aldığı The Morning Show dizisiyle adaydı ve ünlü çift ilk kez bu törende dünyanın karşısına el ele çıktı.

Naomi Watts’ın parmağındaki kocaman pırlanta nişan yüzüğü ilk kez bu yılki Vanity Fair Oscar partisinde ortaya çıktı. Sonra da hiç gözümüzün önünden ayrılmadı. Yıldız oyuncu gittiği tüm davetlerde ya da sokakta görüntülendiğinde parmağında hep yüzüğü vardı.

Ancak ketumluk sınırlarını iyice genişleten Watss, bu yüzükle ilgili soruların hiçbirine cevap vermedi; hepsini kibarca gülümseyerek yanıtsız bıraktı. Watts, dün New York Belediyesi binasından üzerinde bir gelinliği andıran beyaz elbise, elinde bir buket çiçek ve yanında Billy Crudup’la çıkarken bile nişanlandığını henüz açıklamamıştı.

Watts, bu poz Instagram hesabından paylaşıp evlendiğini duyurdu

Ve ünlü çift, sessiz sedasız yaşadıkları aşklarını, büyük, gösterişli törenlere gerek duymadan evliliğe taşıdı. Ancak bir süredir her an evlenebileceği beklentisiyle peşine takılan paparazziler elbette bu anı bekliyordu. Çift gizlice evlenmek isterken bir anda New York’un göbeğinde herkes izlerken ve bir yandan da boy boy fotoğrafları çekilirken evlenmiş oldu.

Güzel yıldızın elbisesi çok şık ve zarifti... Watts, elinde tuttuğu çiçek buketini de marketten aldığını söyledi

Naomi Watts’ın parmağında o artık meşhur olan pırlanta yüzüğü vardı yine. Çift parmaklarına bir yandan da birer alyans geçirmişti. Nikahtan sonra ellerinde çantalarla evlerine giderken görülen Watts ve Crudup’un hemen balayına çıkacakları konuşulmaya başladı. Ve tüm bunlar olup bittikten sonra nihayet güzel yıldız sessizliğini bozdu.

Merak yaratan bu bavullu pozların ardından da "kocacığım" paylaşımı geldi

Belediye binasının merdivenlerinde Billy Crudup’la el ele çekilmiş bir pozunu paylaşan Watts, fotoğrafın altına “Evlendim!” yazmış ve nişan mı düğün mü derken tüm söylentilere böylece son vermişti. Crudup’la yan yana gülümserlerken çekilmiş bir fotoğrafı da hikâyeler kısmına koyan Watts fotoğrafı “Kocacığım” notuyla paylaştı.

Billy Crudup’un, uzun yıllar birlikte olduğu oyuncu Mary-Louise Parker’dan 19 yaşında bir oğlu var. Ünlü aktör Mary-Louise Parker’ı, 7 aylık hamileyken bir başka yıldız oyuncu Claire Danes için terk etmiş ve tepki toplamıştı. Bu ilişkiyse sadece iki yıl sürdü ve ikili yollarını ayırdı.

11 yıl birlikte olduğu, iki çocuğunun babası Liev Schreiber, Watts'ı ilk kutlayanlardan oldu

Naomi Watts da 11 yıl boyunca ünlü aktör Liev Schreiber’la birliktelik yaşamış ancak bu aşk evlilikle sonuçlanmamıştı. Watts ve Schreiber’ın da 16 ve 17 yaşlarında iki oğlu var. Eski aşıklar oldukça yakın dost. Hatta Naomi Watts’ın evliliğini ilk kutlayanlardan biri iki oğlunun babası Liev Schreiber oldu.