Nişan tamam ama ufukta evlilik yok: Çeşme başında aşka geldiler!

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos ile geçen yıldan beri nişanlı olduğu Lauren Sanchez'in durumu tam olarak böyle.

Aslına bakılırsa her ikisi de geçmiş yıllarda evlilik ve boşanma deneyimi yaşadıkları için böyle olması da bir noktaya kadar normal sayılır.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BİR TÜRLÜ BAŞLAMADI

60 yaşındaki Bezos ile 54 yaşındaki Sanchez, geçen yıl evlerinden uzakta, ünlü iş insanının milyon dolarlık yatında nişanlanmıştı. Ondan sonra da yakın dostlarıyla birlikte o yatta yaptıkları tatiller bitmek bilmedi.

Çift, şu sıralarda da yine "İtalya senin, Fransa benim" diyerek tatil yapmayı sürdürüyor. Herkes onlardan gösterişli ve aylarca konuşulacak bir düğün töreni beklerken Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, tatile bir türlü doyamıyor özetle.

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Sanchez ile Bezos, geçen hafta da İtalya'da görüntülendi.

Aşk Çeşmesi olarak bilinen ünlü Trevi Çeşmesi'nin başına gidip dilek dileyen Bezos ile Sanchez, bir anda duygu yoğunluğuna kapılıp birbirlerini öpücüklere boğdular.

Onları adım adım takip eden paparazzi ordusu da ünlü çiftin o anlarını kaçırmadı elbette.

SAĞ ELLERİYLE BOZUK PARA ATIP DİLEK DİLEDİLER

Bezos ile Sanchez'in Trevi Çeşmesi ziyareti, önce geleneğe göre sağ ellerindeki bozuk paraları suya atarak başladı. Bu sırada yine adet olduğu üzere ikisi de bir dilek tuttu.

Sonra birbirlerine dönüp gülümsemeye başladılar.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, fotoğrafçılar tarafından takip edildiklerini bildikleri halde ne bunu ne de çevrelerindeki kalabalık turist grubunu umursamadı.

Öpücüğün ardından da birbirlerine gülerek dünyanın en önemli mimari yapılarından biri olan Trevi Çeşmesi'nin sunduğu görsel ziyafetin keyfini çıkardılar.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bezos, bu gezi için yazlık lacivert bir pantolon ile beyaz bir tişört giydi. Lauren Sanchez ise her zamanki iddialı görünümünü bozmadı. Kırmızı mini elbisesini yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

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Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Trevi Çeşmesi başında dilek diledikten sonra duygu seline kapıldı.

Ünlü çift, kendilerini tutamayıp birbirlerini öpücüklere boğdu.





BEZOS'UN LÜKS YATINDA NİŞANLANDILAR

Nişanlarını, Bezos'un sahip olduğu yarım milyar dolar değerindeki Koru adlı yatta yapan çift, o zamandan bu yana da kelimenin tam anlamıyla çok uzun bir tatilde gibi yaşıyor.

İtalya, Fransa, İspanya deyip hiç durmadan geziyorlar. Onlarla ilgili yapılan yorum da "Gezmekten evlenmeye fırsat bulamadılar" şeklinde oluyor elbette.

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Damat adayı dünyanın en zengin iş insanlarından biri olunca dünyada bu işin meraklıları da onların gösterişli olacağa tahmin edilen düğününü bekliyor.

Ama Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, bir türlü düğün planı yapıp hazırlıklara başlamış değiller.

BU DÖNEMİN KEYFİNİ ÇIKARMAK İSTİYORLAR

Aslında Sanchez, bir süre önce verdiği röportajda düğünle ilgili bütün ayrıntıları Bezos'un kendisine bıraktığını söyleyip yine de evlenmek için acele etmediklerini belirtmişti.

Lauren Sanchez o dönem verdiği röportajda henüz düğün konusunda net bir plan olmadığını belirtip "Zaten sadece birkaç aydır nişanlıyız" diyerek bu konuda çok da acele etmediklerini belirtti.

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Sanchez, düğün hazırlıklarıyla ilgilenmenin kendi sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi. Jeff Bezos'un ise bu konuda sorduğu "Sen de düğün planıyla ilgilenecek misin?" sorusuna 'O kadar aptal mı görünüyorum" diye yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.

İKİ BUÇUK MİLYON DOLARLIK YÜZÜK YASTIĞIN ALTINDAN ÇIKTI

Bu ünlü çiftle ilgili şu ayrıntıyı da atlamayalım... Ünlülerin evlenme tekliflerini de bilirsiniz... Çoğu başlı başına bir olay.

Örneğin Kanye West eski karısı Kim Kardashian'a kendisiyle evlenmesi için teklif götürürken kocaman bir stadyumu kapatmıştı. Elbette kameralar, fotoğrafçılar ve aile üyeleri de oradaydı.

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Fakat dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos kendisinden beklenmeyecek kadar sakin bir evlilik teklifinde bulundu Lauren Sanchez'e. Tabii ki ona verdiği 20 karatlık ve 2 buçuk milyon dolar değerinde nişan yüzüğünü bir kenara koyarsak.

Sanchez, Vogue dergisine verdiği röportajda nişan yüzüğünü yastığının altında bulduğunu söyledi.

Tabii o sırada çift, Bezos'un yarım milyar dolarlık mega yatında bulunuyorlardı.

Üstelik evlilik teklifi tam Sanchez yüzündeki makyajı temizlemiş yatağa girmek üzereyken geldi.

Yani böyle bir teklifin hiç beklenmeyeceği bir anda. Bezos yüzüğün bulunduğu kutuyu açtığında ise neredeyse bayılacağını sözlerine ekledi.

ONUN SOYADINI ALIP 'BAYAN BEZOS' OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR: Lauren Sanchez, evlendikten sonra kocasının soyadını alacağını da ifade etti. Bu konudaki soruya "Yüzde yüz evet. Bayan Bezos olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye yanıt verdi. Bu arada Sanchez, yastığının altından çıkan 2 buçuk milyon dolarlık nişan yüzüğünü de her fırsatta gözler önüne seriyor.





GELİNLİK AYRI BİR KONU

Bezos'un sürekli çalıştığını anlatan Sanchez'in söylediğine göre kafasını en çok meşgul eden ayrıntı ise o büyük günde giyeceği gelinlik. Bir sürü ünlü modacı arasından bir seçim yapmak zorunda.

Her ne kadar Bezos'un evlilik anlaşması yapmayı planladığı konuşuluyor olsa da bu konuda Sanchez'in anlattıkları başka.

Bunu da şöyle ifade etti o röportajda " Jeff'in 161. 3 milyar dolarlık serveti düşünüldüğünde bununla birlikte gelen birçok fırsat var. Bunları çok ciddiye alıyorum. Biz zaten Jeff ile birbirimize bakıyoruz ve diyoruz ki "Biz bir takımız. Yani her şeyi paylaşıyoruz."

DÜNYANIN EN ÜNLÜ ÇEŞMESİ: Ünlü çiftin bozuk para atıp dilek dilediği Trevi Çeşmesi ya da Aşk Çeşmesi'ne gelirsek... Burası sadece Roma'nın değil dünyanın önemli turistik çekim noktalarından biri.

Mimar Nicola Salvi tarafından tasarlanan bu ünlü çeşme 26 metrenin üzerinde bir yüksekliğe ve 49 metreden fazla bir genişliğe sahip. Barok tarzda inşa edilen çeşme, Federico Fellini'nin Tatlı Hayat (La Doce Vita) filminin en unutulmaz sahnelerinden birine de mekan olmuştu.

Anita Ekberg'in o çeşmenin sularında ıslandığı anlar, sinema sanatının tarihe geçen anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.