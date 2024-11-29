Nişan haberini aile yemeğinde verecekler

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Onun maçlarını izlemeye başladığı ilk günlerde tribünlerde heyecanlı bir taraftar olarak görünmeye başlayan Swift artık sadece müzik dünyasının değil Amerikan spor dünyasının da yıldızı oldu…

SAHTE DENEN AŞK GERÇEK ÇIKTI

Geçen yılın ortasından beri birlikte olan çift için bir ara sahte bir aşk yaşadıkları, ilişkilerinin gerçek olmadığı ve reklam için ayarlanmış bir halkla ilişkiler birlikteliği olduğu konuşulmuştu.

Sürekli el ele göz göze pozlar veren iki yıldız ismin aslında yaşadıkları her şeyi kağıt üzerinde yazılı olduğu hatta ayrılık tarihlerinin bile menajerler tarafından ayarlandığı söyleniyordu.

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Ancak Taylor Swift ve Travis Kelce tüm bu söylentileri boşa çıkararak mutlu ilişkilerine devam ettiler. Ve şimdi söylenenlere göre aşıklar ABD’de kutlanan Şükran Günü için verilen tatilde müjdeli haberi duyuracaklar.





TATİLİ FIRSAT BİLDİLER

Aylardır durmadan konser verdiği Eras turnesine, son konserlerin gerçekleşeceği 6-8 Aralık’a kadar ara veren Swift, Travis Kelce'nin ailesini, tatil için Nashville'e davet etti.

İki sevgilinin ailelerinin bir araya geleceği bu buluşmanın ise sıradan bir Şükran Günü yemeği değil Taylor ve Travis’in nişanlandıkları haberini iki aileye aynı anda, herkes etraflarına toplanmışken vermek için yaptıkları bir organizasyon.





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Çiftin yakın çevresinden kaynaklar “İlişki durumlarıyla ilgili tüm dedikoduları sonsuza dek ortadan kaldırmak istiyorlar ve düğünün haziran ayında gerçekleşmesini istiyorlar, bu da ilk kez bir araya gelmelerinin ikinci yıldönümü olacak.” diyor.

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34 yaşındaki Swift’in Eras turnesinin son gecelerine yaklaşırken “çok duygusal” olduğu ve Kelce'ye destek için her zamankinden daha fazla yaslandığı söyleniyor.





TURNESİ BİTİNCE ELLERİ BOŞ KALACAK

İddialara göre turnenin bitmesine sadece üç gün kala Swift turnenin sona ermekte olduğu gerçeğini kabullenmekte zorlanıyor çünkü turneden sonraki günlerini “doldurmak” için ne yapacağını bilmiyor.

Ancak yakın arkadaşları bunun, bu zorlu geçiş sürecinde kendisine yardımcı olan sevgilisi Travis Kelce’yle “bir aile kurması” için mükemmel bir zaman olduğuna inanıyor.

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AİLE KURMAK İSTİYOR

Taylor Swift daha önce de artık bir aile kurmak istediğini dile getirmişti. İlişkileri kamuoyunun çok gözü önünde yaşandığı için yıpranmasın isteyen çift bir yandan düğün planı yaparken bir yandan da artık hayallerindeki gibi bir aileye sahip olmanın hayallerini kuruyor.