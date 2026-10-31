Nişan bozulur bozulmaz yine aşka düşmüştü: Sevgilisiyle dudak dudağa yeni yaşına girdi

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Ama siyaset sahnesinde tanınan birinin bir şarkıcıyla aşk yaşaması bütün bunların ötesinde dikkat çeker hep.

Tıpkı Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile sahnelerin yıldızı Katy Perry'nin aşkı gibi.

İkisi çok farklı kulvarlarda tanındığı için önceleri Perry ile Trudeau'nun aşkı herkese şaşırtıcı geldi. Ama onlara sorarsanız ikisi de hayatlarının en mutlu dönemini yaşıyor.

Bir kız çocuk sahibi olduğu nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrıldıktan sonra tanıştığı Justin Trudeau ile yaşadığı aşk doğrusu Katy Perry'ye çok yaradı.

Aynı şekilde üç çocuk sahibi olduğu Sophie Gregoire ile boşanıp hayatında yeni bir sayfa açan Justin Trudeau da 54 yaşına gelmesine rağmen sanki gençliğine geri döndü.

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İki sevgili geçtiğimiz günlerde özel bir kutlama yaptı yine. Katy Perry'nin 42'nci yaşını baş başa, aşk ve neşe içinde karşıladı.

Elbette bu kutlamada heyecanlı anlar da eksik olmadı.

Kısacası Katy Perry, yeni yaşını "aksiyon dolu" bir etkinlikle karşıladı.

Çift, şarkıcının doğum günü kutlamaları kapsamında dağlara tırmandı. O anlarda çekilen bir dizi fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı Katy Perry.



Şarkıcı paylaşımına "Bu hafta 42'nci seviyeye tırmandım" diyerek başladı. Sonra da şöyle sürdürdü satırlarını: "42 yaşın getirdikleri konusunda biraz kayıtsız hissediyordum. Sonra bana aslında 42 yaşın her şeyin yanıtı olduğu açıklandı. Hala tam olarak anlamasam da seninle birlikte 42 yaşıma girdiğim sürece memnunum. Haydi şimdi hayatımızı yaşamaya devam edelim." Perry'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.

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İlk zamanlarda kulağa inanılmaz gelse de 41 yaşındaki Perry ile 54 yaşındaki Trudeau arasındaki aşk söylentileri geçen yılın temmuz ayında ortada dolaşmaya başladı.

Sonra da ikili el ele kamera karşısına çıkıp söylentileri doğruladı. Şimdi de bazen halka açık parklarda bazen de farklı etkinliklerde birbirlerine nasıl aşık olduklarını gözler önüne seriyorlar.

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Hatta birbirlerini "Hayatımın aşkı" diye tanımlayarak ne kadar mutlu olduklarını da dünya aleme gösteriyorlar.