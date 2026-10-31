Nişan bozulur bozulmaz yine aşka düşmüştü: Sevgilisiyle dudak dudağa yeni yaşına girdi

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Ama siyaset sahnesinde tanınan birinin bir şarkıcıyla aşk yaşaması bütün bunların ötesinde dikkat çeker hep.
İkisi çok farklı kulvarlarda tanındığı için önceleri Perry ile Trudeau'nun aşkı herkese şaşırtıcı geldi. Ama onlara sorarsanız ikisi de hayatlarının en mutlu dönemini yaşıyor.
Bir kız çocuk sahibi olduğu nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrıldıktan sonra tanıştığı Justin Trudeau ile yaşadığı aşk doğrusu Katy Perry'ye çok yaradı.
Aynı şekilde üç çocuk sahibi olduğu Sophie Gregoire ile boşanıp hayatında yeni bir sayfa açan Justin Trudeau da 54 yaşına gelmesine rağmen sanki gençliğine geri döndü.
Elbette bu kutlamada heyecanlı anlar da eksik olmadı.
Çift, şarkıcının doğum günü kutlamaları kapsamında dağlara tırmandı. O anlarda çekilen bir dizi fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı Katy Perry.
Şarkıcı paylaşımına "Bu hafta 42'nci seviyeye tırmandım" diyerek başladı. Sonra da şöyle sürdürdü satırlarını: "42 yaşın getirdikleri konusunda biraz kayıtsız hissediyordum. Sonra bana aslında 42 yaşın her şeyin yanıtı olduğu açıklandı. Hala tam olarak anlamasam da seninle birlikte 42 yaşıma girdiğim sürece memnunum. Haydi şimdi hayatımızı yaşamaya devam edelim." Perry'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.
Sonra da ikili el ele kamera karşısına çıkıp söylentileri doğruladı. Şimdi de bazen halka açık parklarda bazen de farklı etkinliklerde birbirlerine nasıl aşık olduklarını gözler önüne seriyorlar.
Trudeau, Sophie Gregoire ile 2005 yılında evlendi. Üç çocuğu olan çift, 2023'te boşandı.
Katy Perry ise Orlando Bloom ile yaklaşık 10 yıllık bir ilişki yaşadı. Nişanlanan çiftin bir kız çocuğu oldu. Ama evlenmeden yollarını ayırdılar.