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Haber Giriş: 27.05.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Nisan Bölükbaşı'ndan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya cevap!

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Nisan Bölükbaşı'ndan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya cevap!

Nisa Bölükbaşı, kendisine 'açık kapım yok' diyen eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya cevap verdi!

Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sürpriz bir kararla ayrıldı. Barış Murat Yağcı verdiği bir röportajda Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıklarını ilk kez itiraf etti.  'Nisa'ya açık kapım yok' diyen Yağcı'ya eski sevgilisinden cevap gecikmedi.

Nisan Bölükbaşından eski sevgilisi Barış Murat Yağcıya cevap

Nisa'dan jet yanıt

Eski sevgilisinin bu sözleri karşısında sessizliğini bozan Nisa Bölükbaşı, “Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur” sözleriyle cevap verdi.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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