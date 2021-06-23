Nisa Bölükbaşı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı - Suleyman Atli kimdir?

Nisa Bölükbaşı gönlünü Survivor elemelerinde tanıştığı Suleyman Atli’ye kaptırdı.Sosyal medyada sık sık sörf videolarını paylaşan Suleyman Atli’ye çekimlerde Nisa Bölükbaşı da eşlik ediyor. Sosyal hesaplarına video içerikleri üretirken bir yandan da Instagram hesabından sörf ile ilgili videolar paylaşıyor.

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