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Haber Giriş: 23.06.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Nisa Bölükbaşı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı - Suleyman Atli kimdir?

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Nisa Bölükbaşı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı - Suleyman Atli kimdir?

Nisa Bölükbaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı Survivor elemelerinde tanıştığı video içerik üretici ve sörfçü Suleyman Atli olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların ortaya çıkması ardından gözler Suleyman Atli 'ye çevrildi. Peki, Nisa Bölükbaşı'nın yeni sevgilisi Süleyman Atlı kimdir?

Nisa Bölükbaşı gönlünü Survivor elemelerinde tanıştığı Suleyman Atli’ye kaptırdı.Sosyal medyada sık sık sörf videolarını paylaşan Suleyman Atli’ye çekimlerde Nisa Bölükbaşı da eşlik ediyor. Sosyal hesaplarına video içerikleri üretirken bir yandan da Instagram hesabından sörf ile ilgili videolar paylaşıyor.

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