Nisa Bölükbaşı: Tarkan beni takipten çıkardı

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Nisa Bölükbaşı: Tarkan beni takipten çıkardı
Sosyal medya hesabından çok az kişiyi takip eden Tarkan'ın, Survivor yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı'yı takip etmeye başlaması dikkat çekmişti.
Survivor yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, Twitter’da Tarkan’ın kendisini takip etmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ben Twitter’ı hiç kullanmıyordum. Kardeşim, Tarkan’ın beni takip ettiğini söyledi. Çok şaşırdım. Tarkan’ı küçüklüğümden beri biliyorum ve şarkılarını dinliyorum. Onu takip edince beni takipten çıkardı. Onu seviyorum, takipten çıkarmayacağım.”
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