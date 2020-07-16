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Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Nisa Bölükbaşı: Tarkan beni takipten çıkardı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Nisa Bölükbaşı: Tarkan beni takipten çıkardı
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Sosyal medya hesabından çok az kişiyi takip eden Tarkan'ın, Survivor yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı'yı takip etmeye başlaması dikkat çekmişti.

Survivor yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, Twitter’da Tarkan’ın kendisini takip etmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ben Twitter’ı hiç kullanmıyordum. Kardeşim, Tarkan’ın beni takip ettiğini söyledi. Çok şaşırdım. Tarkan’ı küçüklüğümden beri biliyorum ve şarkılarını dinliyorum. Onu takip edince beni takipten çıkardı. Onu seviyorum, takipten çıkarmayacağım.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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