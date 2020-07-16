Nisa Bölükbaşı: Tarkan beni takipten çıkardı

Survivor yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, Twitter’da Tarkan’ın kendisini takip etmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ben Twitter’ı hiç kullanmıyordum. Kardeşim, Tarkan’ın beni takip ettiğini söyledi. Çok şaşırdım. Tarkan’ı küçüklüğümden beri biliyorum ve şarkılarını dinliyorum. Onu takip edince beni takipten çıkardı. Onu seviyorum, takipten çıkarmayacağım.”



