Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında? Niran Ünsal’ın eşi ve kızı hakkında bilgiler

Niran Ünsal’ın eşi ve kızı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Aslen İzmirli olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974 doğumlu. Ünsal, 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile evlenmişti. İbrahim Gugu ve Niran Ünsal çiftinin Liva adında bir kızları ve 2 yaşında bir oğulları var.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974’de doğdu. Sahne adı olan Niran Ünsal ile tanınmaktadır ancak asıl ismi Fatma Uludan Canevi’dir. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Niran Ünsal’ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.

Niran Ünsal, Türk Musikisi'ni bırakarak tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Kültürpark Tenis Kulübü, Buca Atlı Spor Kulübü, Envelo, Karşıyaka Grand Müzikhol gibi İzmir'in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yaptı. 1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü aldı. Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı. 1994 yılında Kuşadası'nda "Pop Show 94" yarışmasına katıldı, "Serseri Mayın" isimli eserle 1.oldu. 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünya evine girdi.

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

Lisansını Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümünde tamamladı. 2011 yılının henüz başlarında "Kumar" adlı single parça çıkararak müzik dünyasına ilk adımını attı. Ancak asıl popülerliğini Aydın Kurtoğlu’nun ‘Köle’ isimli şarkısındaki kadın vokal sesiyle tanındı. ‘Köle’ isimli şarkıyı kendisine has bir şekilde yorumlayan Ünsal, kısa sürede ismini geniş bir kitleye duyurmuş oldu. 2013 yılında, uzun süredir birlikte olduğu Serkan Balkan ile nikah masasına oturdu.

NİRAN ÜNSAL’IN EŞİ KİMDİR?

Niran Ünsal ile olan birlikteliğiyle tanınan İbrahim Gugu, eski gazetecidir. İbrahim Gugu, bir dönem magazin muhabirliği yapmıştır. İbrahim Gugu ve Niran Ünsal çiftinin Liva adında bir kızları ve 2 yaşında bir oğulları vardır.