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Haber Giriş: 20.04.2020 - 07:27,Son Güncelleme:

Nilüfer: Utanıp, susuyorum

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Nilüfer: Utanıp, susuyorum
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GEÇTİĞİMİZ ocak ayında domuz gribi nedeniyle bir süre hastanede yatan Nilüfer, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı mücadelesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Usta sanatçı, 3 buçuk aydır evden çıkmadığını belirterek karantina günlerinde sağlığın öneminden bahsetti:

“20 gün hastanede kaldım. Domuz gribi kapmıştım. Akciğerlerimde de mantar enfeksiyonu oluşmuştu ve bu durum beni hırpaladı. Tam iyileştim derken de pandemi başladı. Uzun süre kapalı kalan biri olarak zaman zaman isyan edip sıkıldım. Sağlık çalışanlarımızın her gün risk altında çalışmak zorunda olmalarını düşündüm ve kendimi onların yerine koydum. Utanıp susuyorum.”

 

 

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