Nilüfer: Kızım 20 oldu

Nilüfer hesabından yaptığı paylaşımda kızının 20 yaşına girişini kutladı. Onunla birlikte pasta kesen ve birlikte fotoğraf da çektiren şarkıcı hesabından şu satırları yazdı:

“Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30’u da 40’ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…





