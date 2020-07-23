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Nilüfer: Kızım 20 oldu
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer Uyumlu sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutladı.
Nilüfer hesabından yaptığı paylaşımda kızının 20 yaşına girişini kutladı. Onunla birlikte pasta kesen ve birlikte fotoğraf da çektiren şarkıcı hesabından şu satırları yazdı:
“Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30’u da 40’ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…
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