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Nilüfer Açıkalın ve Ebru Oğuz kavgasına Yasemin Küçükçavdar da dahil oldu

#Nilüfer Açıkalın#Orhan Oğuz#Jehat Hekimoğlu
Nilüfer Açıkalın ve Ebru Oğuz kavgasına Yasemin Küçükçavdar da dahil oldu
Özge Eğrikar

Oyuncu Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz’la 19 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra sanatçı Jehat Hekimoğlu’yla yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Oğuz’un kızı Ebru Oğuz da sosyal medyada “Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Bunun üzerine Açıkalın ile Hekimoğlu savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Soruşturma devam ederken, Ebru Oğuz bu kez Nilüfer Açıkalın’ın kardeşi Yasemin Küçükçavdar’la mahkemelik oldu.

Küçükçavdar, Oğuz’un sosyal medyada kendisiyle “tombiş, sülük, varoş” diye dalga geçtiğini öne sürerek tedbir talebinde bulundu.

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Küçükçavdar’ın talebini reddetti.

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#Nilüfer Açıkalın#Orhan Oğuz#Jehat Hekimoğlu