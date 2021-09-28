Nilüfer Açıkalın ve Ebru Oğuz kavgasına Yasemin Küçükçavdar da dahil oldu

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Oğuz’un kızı Ebru Oğuz da sosyal medyada “Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Bunun üzerine Açıkalın ile Hekimoğlu savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Soruşturma devam ederken, Ebru Oğuz bu kez Nilüfer Açıkalın’ın kardeşi Yasemin Küçükçavdar’la mahkemelik oldu.

Küçükçavdar, Oğuz’un sosyal medyada kendisiyle “tombiş, sülük, varoş” diye dalga geçtiğini öne sürerek tedbir talebinde bulundu.

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Küçükçavdar’ın talebini reddetti.