Nilsu Berfin Aktaş ‘yürek hoplattı’

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Eskiden magazin basınının en sevdiği tanımlamaların başında “yürek hoplattı” gelirdi. Uzun zamandır ne kullandım ne de okudum. Ama bu haber, bu tanımlamayı hak ediyor!

Yeni diziye başlayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş , tanıtım fragmanındaki bir sahnesiyle tam anlamıyla “yürek hoplattı”!Bahadır Özdener’in yapımcılığını üstlendiği “ Benim Hayatım ” dizisinde başrolde yer alan güzel oyuncu, tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan Hayat’ı canlandırıyor.

Yarışma için tasarladığı kıyafetle kameralar önüne çıktığında ise gözlerime inanamadım, tekrar tekrar baktım!Tamamen transparan elbisenin altında Nilsu Berfin Aktaş, hiç şüphesiz çıplak değildi ama öyle görünüyordu.Dizi yayına girdiğinde seyircilerin tepkisi ne olacak, merak ediyorum gerçekten...

Aşil tendonu koptu!

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Genç iş insanı İlhan Sabancı, talihsiz bir spor kazası geçirmiş. Uzun aradan sonra arkadaşlarıyla basketbol oynamaya karar veren Sabancı, ağrıyla yere yığılınca hemen hastaneye kaldırılmış. Yapılan tetkikler sonucu aşil tendonunun koptuğu tespit edilen işadamının bacağı alçıya alınmış.

Sosyal medyanın ünlü ismi Pınar Sabancı ile evli olan İlhan Sabancı, şimdilerde Kandilli’deki yalısında istirahat ediyor. 3 hafta sonra alçısı alınacak olan işadamı, sonrasında özel bir ayakkabıyla günlük hayatına dönebilecekmiş. Geçmiş olsun...

DJ eşliğinde ocakbaşı lezzetleri

Maslak 1453’te “modern ocakbaşı” konseptiyle hizmet veren Maslak Ocakbaşı, kısa sürede müdavimlerini yarattı.

Sektöre yıllarını vermiş ustaların elinden çıkan kebapları ve taş fırında pişen lahmacunları dillere destan. Lezzetleri geleneksel ama Meriç Bozan’ın sahibi olduğu mekanın ambiyansı son derece modern. Enfes lezzetlere, DJ Eyüp Paralı’nın müzikleri eşlik ediyor.

Da MarIo İstinye Park’ta

1993 yılından beri kalitesinden ödün vermeden misafirlerini ağırlayan, İstanbul’un ilk İtalyan restoranı Da Mario, Etiler’den sonra İstinye Park AVM’de, yeni yerinde kapılarını açtı.

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Cemiyet hayatın sevilen ve önde gelen isimlerinden Tolga Sezgin’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine Burcu Esmersoy, Büşra Develi, Özgür Masur, Ece Sükan, Erkut Soyak, Serra Tokar, Mehmet Yılmaz gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda seçkin davetli katıldı. Da Mario’nın zengin menüsü, benzersiz atmosferi ve yaratıcı kokteyllerinin eşlik ettiği gecede konuklar unutulmaz bir akşam yaşadı.

BÜŞRA DEVELİ- BİLGÜN DERELİ- BURCU ESMERSOY- EDWINA SPONZA- AHMET İREN- TOLGA SEZGİN