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Haber Giriş: 08.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Nilperi Şahinkaya: Pandemide birbirimize daha çok bağlandık

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Nilperi Şahinkaya: Pandemide birbirimize daha çok bağlandık
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Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile önceki gün Arnavutköy’deydi.

Bir mekanda sevgilisiyle baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Sevgilisi Emre Yusufi ile pandemi süresince evde güzel vakit geçirdiğini belirten oyuncu, muhabirlerin, “Pandemi döneminde çiftler tartışmalar yaşadı. Siz de yaşadınız mı?” sorusunu “Bekliyordum ben öyle şeyler ama hiç olmadı. Çok güzel gitti hatta birbirimize daha çok bağlandık” diye yanıtladı.

Nilperi Şahinkaya: Pandemide birbirimize daha çok bağlandık


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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