Nilgün Belgün’ün son durumunu kızı paylaştı… Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında?

Nilgün Belgün'ün Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı. 67 yaşındaki deneyimli oyuncu, hastaneye yatırıldı. Annesinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Oylum Seçin, "Annemin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?



Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı. "İŞTE MÜZİK İSTE EĞLENCE", "GECE SEFASI" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı. Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yaptı.Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var.Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu yapmıştır.