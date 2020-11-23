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Haber Giriş: 23.11.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Nilgün Belgün koronavirüsü yendi

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Nilgün Belgün koronavirüsü yendi
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Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Nilgün Belgün'den güzel haber geldi. Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini açıkladı

67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

Hastanede tedavi gören Belgün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüsü yendiğini duyuran Nilgün Belgün, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar, merhaba... 8 günlük zorlu bir Covid sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim. Beni telefonla arayıp, sağlığımı soran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm arayan, soran dostlarıma çok teşekkür ediyorum.

 

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