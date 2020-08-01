Nilgün Belgün: İllegal ilişkim olmadı

TİYATRO oyuncusu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “Gör Beni”ye konuk oldu. Çağlayan’ın “Türkiye’de genelde fiziği çok güzel olmayan kadınlar komedyen olarak kabul edildi. Neden?” sorusuna “7 yıldır komedi oynamıyorum. Beni abuk subuk komedilerde oynatmaya çalışıyorlar. Dramda oynamak istiyorum. Ama teklif gelmiyor. Ben buraya kadar sevgilisiz geldim” diye cevap verdi.

Usta oyuncu, yalnız kalkmaktan hiç korkmadığını söyledi ve ekledi: “Flört diye başladığım ilişkilerdeki adamlar benimle evlenmek istedi. Vefa ilişkilerim olmaz. Çantamı, pabucumu kendim alırım. Hiç illegal ilişkim olmadı. Hiç kimsenin yardımı olmadan yükseldim. Bir yapımcı da ‘Bu kadını ben meşhur ettim’ diyemez. Hiçbir yönetmenle beraber olmadım. Hayatım boyunca hep dik durarak yaşadım.”





